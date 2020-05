Velbert: 81-Jährige wird Opfer von dreistem Trickbetrug

Velbert. Polizei warnt vor der fiesen Masche der Betrüger. Täter gab sich als Bekannter eine Verwandten aus und stahl den Schmuck der alten Frau.

Eine 81 Jahre alte Frau ist am Freitag (22. Mai) im Velberter Zentrum Opfer eines Trickbetrügers geworden. Ein Mann erschlich sich das Vertrauen der Seniorin, indem er sich als Bekannter ihrer Familie ausgab. Auf diese Weise erlangte er Zutritt zu ihrer Wohnung, wo er hochwertigen Schmuck entwendete.

Im Vorgarten angesprochen

Der unbekannte Mann sprach die Seniorin in ihrem Vorgarten an. Er gab sich als ein Bekannter ihres Schwiegersohns aus. Der Unbekannte verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und gewann ihr Vertrauen. Als er anbot ihr eine Jacke verkaufen zu wollen, bat sie ihn in ihre Wohnung. Dort zeigte sie ihm die Räume und Familienbilder an den Wänden. Einige Zeit später verabschiedete sich der fremde Mann wieder, der Jackenverkauf war kein Thema mehr. Im Anschluss stellte die 81-Jährige fest, dass ihr eine Schatulle mit hochwertigem Schmuck gestohlen worden war.

Ältere Bürger werden gezielt als Opfer ausgesucht

Die Seniorin konnte den Fremden wie folgt beschreiben: osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 1,60 Meter groß, schlank, etwa 45 bis 55 Jahre alt, mittelblonde, kurze Haare. Der Mann trug eine Sonnenbrille, eine helle Jacke, ein Shirt und eine Jeans. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen. Vor dem Hintergrund der neuerlichen Tat warnt die Polizei nochmals eindringlich vor der Masche von Trickbetrügern, die sich gezielt ältere Bürgerinnen und Bürger als Opfer aussuchen. Der Appell der Polizei lautet: Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung! Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie nach ihren Vermögensverhältnissen gefragt werden oder aufgefordert werden, Bargeld, Wertgegenstände oder sensitive Daten herauszugeben. Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei!