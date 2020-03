Velbert: Action und Spaß für Kinder in den Osterferien

Wenn draußen der Frühling angekommen ist, es überall bunt blüht und es wieder Zeit ist, bunte Eier zu suchen, dann dann gibt es auch wieder Osterferien. Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele Angebote für Jungen und Mädchen, die in der schulfreien Zeit richtig was erleben wollen.

Viele Programmmöglichkeiten finden sich wie immer auf dem Flyer des Stadtjugendrings Velbert, der viele Aktionen verschiedener Verbände und Einrichtungen zusammenfügt. Hier eine Übersicht über einige Ferienaktionen in Velbert und Umgebung.

Sportlich und actionreich wird es zum Beispiel im Funky Town. Das Team des CVJM Dalbecksbaum fährt am Mittwoch, 8. April in der Zeit von 9.30 bis 15 Uhr in den Rutschen- und Hüpfburgenpark in Ratingen. Die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sollen Sportkleidung, Stoppersocken und Verpflegung mitbringen. Anmeldungen sind möglich unter m.zimmermann@cvjm-dalbecksbaum.de oder 01781975039.

Tierischer Spaß auf dem Bauernhof

Wer es tierisch mag, der ist bei der Landjugend Neviges richtig. Die bietet am Samstag, 4. April ab 10 Uhr einen Tag auf dem Bauernhof für Sieben- bis Zwölfjährige an. „Wir zeigen euch den Bauernhof und seine Bewohner mit Hofführung und Hofrallye“, heißt es. Kontakt zur Anmeldung ist Patrick Kampann unter der Mailadresse info@landjugend-neviges.de.

Auch auf Gut Hixholz können Kinder zwischen 6-12 den Bauernhof „mit allen Sinnen“ erleben – in der ersten Ferienwoche vom 6. bis zum 9. April und in der zweiten Woche vom 14. bis zum 17. April. Gemeinsam werden die Tiere versorgt, kleinere Stallarbeiten ausgeführt oder Trettrecker gefahren. Die Ferientage kosten 135 Euro – Anmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Website www.gut-hixholz.de.

Es gibt auch mehrtägige Angebote

„Hi Neandertaler, wie lebst du?“ oder „Mit Oma und Opa in die Steinzeit“ – so heißen nur zwei der vielen Ferienangebote im Neanderthal Museum. Die Aktionen richten sich teilweise sowohl an Einzelbesucher, als auch an Offene Ganztagsschulen oder Freizeitgruppen. Ob Mitmachführungen, eine Verbrecherjagd für Spürnasen oder ein Gladiatorenspiel – im Neanderthal Museum kommen junge Entdecker auf ihre Kosten. Informationen gibt es auf der Website www.neanderthal.de, dort finden sich auch Anmeldungsinfos.

Beim Steinzeitkrimi ist die Spürnase der kleinen Besucher im Neandertalmuseum gefragt. Foto: Holger Neumann foto@gentura.de / Kreis Mettmann

Neben viele Tagesaktionen gibt es auch einige mehrtägige Ferienprogrammaktionen. So veranstaltet zum Beispiel das Kinder- und Jugendzentrum Langenberg vom 6. bis zum 9. April eine Kinderwoche und vom 14. bis zum 17. April eine Jugendwoche. Auf dem Programm stehen für die Kinder unter anderem Tischtennis, Kochangebote, eine Sport-Olympiade oder ein eSport-Turnier. Hierfür sind keine Anmeldungen nötig - die erfolgen jeweils morgens vor Ort. Weitere Informationen gibt es bei Steffi Friebe und Moritz Korthals unter 02052 2908 oder www.juze.langenberg@velbert.de.

Und auch das Kinder- und Jugendzentrum BiLo hat wieder ein umfangreiches Ferienprogramm. So ist in der ersten Ferienwoche „Fashion Week“, hier können Jungen und Mädchen ihren eigenen Style kreieren. Es gibt einen Billard Workshop und Selbstbehauptungskurse. In der zweiten Ferienwoche geht die Fashion Week weiter mit „Pimp deine Kleidung auf“. Anmeldungen im BiLo.