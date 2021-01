Velbert: Alldiekunst sammelt wieder Weihnachtsdeko

Elke Brandes-Peter nimmt im Alldiekunst-Haus in Velbert-Langenberg wieder ausrangierte Weihnachts-Deko entgegen.

Langenberg Seit fünf Jahren gibt es die Aktion "Nach Weihnachten ist vor Weihnachten". Erlös aus dem Verkauf der Spenden geht an das Kinderhospiz.

Seit fünf Jahren organisiert Elke Brandes-Peter für das Alldiekunst-Haus die Aktion "Nach Weihnachten ist vor Weihnachten" mit. Dabei werden jedes Jahr unmittelbar nach den Festtagen ausrangierte Weihnachtsdekorationsartikel für einen wohltätigen Zweck gesammelt. Die Deko-Spenden verkauft das Team um Elke Brandes-Peter normalerweise bei zwei Veranstaltungen im Sommer und Frühherbst. Der Erlös daraus geht an das Kinderhospiz Burgholz in Wuppertal und anderen Einrichtungen.

Auch 2020 fand - unter erschwerten Coronabedingungen - immerhin eine Verkaufsveranstaltung statt. Nach Angaben der Veranstalter kamen trotz allem viele Besucher "und es wurde viel verkauft", so dass 2020 ein vierstelliger Betrag an das Kinderhospiz übergeben werden konnte. "Dadurch ermutigt, sind auch für 2021 zwei Verkaufsveranstaltungen vorgesehen", werben die Organisatoren: und zwar von Freitag, 13. August, bis Sonntag, 15. August, und von Freitag, 8. Oktober, bis Sonntag, 10. Oktober. Dafür benötigen Elke Brandes-Peter und ihre Mitstreiter wieder jede Menge ausrangierte Deko, daher bitten die Organisatoren: "Bevor Sie Ihre Weihnachtsdeko nicht mehr benötigen oder auch nur unsicher sind, ob sie die Sachen wegwerfen oder doch noch einmal einpacken wollen, spenden Sie diese Sachen doch lieber für einen guten Zweck.“

Angenommen werden Weihnachtsbaumschmuck und andere weihnachtliche Dekoartikel ab 11. Januar jeweils montags von 10 bis 12 Uhr am Alldiekunst-Haus an der Wiemerstraße 3. Wer keine Gelegenheit hat, an einem dieser Termine beim Alldiekunst-Haus vorbeizukommen, kann mit Elke Brandes-Peter telefonisch unter 02052 6800 einen anderen Termin vereinbaren. Auch für weitere Fragen oder Auskünfte steht Elke Brandes-Peter zur Verfügung.

