Velbert: Aufmerksame Anwohner stellen einen Einbrecher

Velbert. 21-jähriger Wuppertaler ist in einen Fahrradladen eingebrochen. Aufmerksamen Zeugen fiel anschließend das Preisschild am geklauten Rad auf

Einem aufmerksamen und couragierten Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 21-jähriger Wuppertaler nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft am Donnerstagabend (23. April 2020) noch in Tatortnähe auf der Friedrichstraße in Velbert-Mitte gestellt werden konnte. Dies berichtet die Polizei.

Gegen 23.40 Uhr hörte eine Anwohnerin der Friedrichstraße einen lauten Knall. Sie informierte sorfort die Polizei, die einen Einbruchdiebstahl in ein Fahrradgeschäft feststellte. Unbekannte hatten die Schaufensterscheibe eingeschlagen und augenscheinlich ein dort ausgestelltes Fahrrad gestohlen.

Zeugen hatten den Flüchtenden gesehen

Vor Ort meldeten sich Zeugen, die zuvor eine verdächtige Person beobachtet hatten und näher beschreiben konnten. Zeitgleich wurden die Beamten nur wenige hundert Meter weiter zu einem Parkplatz gerufen. Hier trafen sie auf den 39-jährigen Zeugen, der bei dem Tatverdächtigen und seiner Tatbeute auf das Eintreffen der Polizei wartete. Der Mann gab an, zunächst einen lauten Knall auf der Friedrichstraße gehört zu haben. Kurze Zeit später habe er den Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie dieser torkelnd ein Fahrrad über die Friedrichstraße in Richtung Langenberger Straße geschoben habe. An dem Fahrrad seien keine Pedale angeschraubt und gut erkennbar ein Preisschild angebracht gewesen. Couragiert nahm der Zeuge die Verfolgung auf und überredete den Mann dazu, anzuhalten und sich der Polizei zu stellen.

Der Verdächtige wurde festgenommen

Der Tatverdächtige, ein 21-jähriger Wuppertaler, wurde zunächst vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Velbert gebracht. Das von ihm erbeutete Fahrrad, ein weißes Mountainbike im Wert von circa 2.800 Euro, wurde noch vor Ort an den Eigentümer übergeben.

Da der Beschuldigte stark alkoholisiert war und augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurden Blutproben angeordnet . Bei dem Wuppertaler wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der bisher kriminalpolizeilich noch nicht in Erscheinung getretene 21-Jährige durfte anschließend nach Hause.