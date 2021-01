Velbert: Autofahrer kümmert sich nicht um verletzten Radler

Velbert. Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat an der Bahnhofstraße in Velbert-Mitte einen Radfahrer angefahren und leicht verletzt.

Der Radfahrer war nach eigenen Angaben gegen 5 Uhr

morgens mit seinem Fahrrad über die Bahnhofstraße in Richtung Metallstraße

gefahren. Als er auf Höhe des evangelischen Friedhofes die Straße überquerte,

wurde er von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert.

Autofahrer hielt nur kurz an

Der Autofahrer hielt kurz an, fuhr dann jedoch mit hohem Tempo in Richtung der Autobahn 535 weiter, ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern. Der 25-Jährige konnte selbstständig wieder aufs Fahrrad steigen und setzte seine Fahrt zu seiner Arbeitsstelle fort, von wo aus gegen 6.30 Uhr die Polizei über die Verkehrsunfallflucht informiert wurde.

Der junge Mann wurde nun auch vorsichtshalber zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, das er jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Leider liegen

der Polizei keinerlei Aussagen zum Modell oder zur Farbe des Autos des

Unfallverursachers vor. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei in Velbert 02051 946-6110. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.