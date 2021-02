Velbert: Bäume angesägt: Polizei ermittelt mit Hubschrauber

Neviges Bisher gibt es keine Hinweise auf den Täter. Bäume sollten offenbar auf die Gleise stürzen. Aufmerksamer Zeuge verhindert Unglück.

Ein Hubschrauber der Bundespolizei kreist zurzeit abends über die Waldgebiete entlang der S-Bahnlinie in Neviges. Die Polizei fahndet auch auf diesem Wege nach dem unbekannten Täter, . Dass sie nicht auf die Gleise stürzten, ist in einem Fall einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken, im anderen Fall war es ein glücklicher Zufall. Und es ist nicht auszuschließen, dass der Unbekannte weiter macht. Wenn Sie keine Nachrichten aus Velbert verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter.

Noch keine heiße Spur

Bisher liegen der Polizei keine konkreten Hinweise vor, erklärt Ulrich Löhe, Sprecher der Kreispolizei Mettmann. Aufgrund der Schwere der Tat hat inzwischen die Kriminalhauptstelle Düsseldorf die Ermittlungen übernommen. Ulrich Löhe: "Das kann höchst gefährlich werden, wenn ein Baum auf Bahn-Gleise stürzt." Die Beamten der Kriminalhauptstelle Düsseldorf arbeiten eng mit der Bundespolizei zusammen und auch mit der Polizei in Velbert.

Baumkrone auf Gleis entdeckt

Kurzer Rückblick: Am Schloss Hardenberg hatte ein Spaziergänger am Dienstagabend, 2. Februar, verdächtige Sägegeräusche gehört und anschließend gesehen, wie sich ein Mann an einem Baum zu schaffen machte. Der Mann floh durch den Wald, der Zeuge alarmierte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt von dem Mann jede Spur. Die Feuerwehr musste den Baum fällen, da er auf die Gleise zu stürzen drohte. Die Strecke zwischen Wuppertal und Essen musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Am darauffolgenden Tag, Mittwoch, 3. Februar, entdeckte ein Lokführer der Linie S 9 auf der Höhe der Straßen Am Rosenhügel und Hohenbruchstraße auf dem Gleis zwei Baumkronen. Auch hier, so ergaben die Ermittlungen, sind die Stämme zuvor durchgesägt worden.

Wer etwas zu den Vorfällen sagen kann: Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit entgegen unter der Telefon-Nummer 02051/946-6110.