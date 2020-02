Velbert: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Zwei unbekannte Täter haben eine Tankstelle in Velbert überfallen. Sie flohen mit Bargeld. (Symbolfoto)

Velbert. Zwei maskierte Täter haben eine Tankstelle in Velbert überfallen. Sie flüchteten mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend eine Tankstelle in Velbert-Langenberg überfallen. Gegen 20.20 Uhr betraten die beiden Täter die Tankstelle an der Donnerstraße 20. Sie bedrohten den Angestellten mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse und aus dem Tresor.

Während der Tat drückten sie den Kassierer zu Boden und schlugen und traten auf den 19-jährigen Velberter ein. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten die Räuber durch die Hintertüre über den Bereich der Waschanlage nach draußen.

Dunkler SUV flüchtete in Richtung Wuppertal

Im Vorfeld konnten mehrere Zeugen einen dunklen SUV beobachten, der in unmittelbarer Nähe des Tatortes auf der Donnerstraße mit eingeschalteter Warnblinkanlage abgestellt war. Es könnte sich hierbei um ein Fahrzeug der Marke BMW (ggf. X Serie) handeln. Aus dem Pkw stiegen zwei Personen, die sich maskierten und mit großen Taschen in Richtung der Tankstelle gingen. Nach der Tat entfernte sich das Fahrzeug mit den beiden Personen und quietschenden Reifen in Richtung Wuppertal.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: schwarze Kleidung, 180 cm groß, maskiert, breite Statur, 20 bis 30 Jahre alt, schwarze Mütze, mit schwarzer Pistole bewaffnet

Täter 2: schwarze Kleidung, kräftige Statur.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung

Die polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Räubern führten bislang nicht zum Erfolg.

Hinweise zur Identifizierung der flüchtigen Straftäter, sowie Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (red)