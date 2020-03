„Velbert blüht auf“ lockt den Frühling in die Innenstadt

Velbert-Mitte. Velbert Marketing lädt zum großen Frühlingsfest mit viel Programm in die Velberter Innenstadt. Auch Geschäfte sind zum Festsonntag geöffnet.

Von Frühling ist angesichts des trüben Regenwetters momentan noch keine Spur. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Mit einem großen Frühlingsfest „Velbert blüht auf“ will Velbert Marketing die Sonne und die Bürger am 29. März in die Innenstadt locken. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr. Und das Fest soll, nach jetzigen Stand, trotz Corona auf jeden Fall steigen.

Die Innenstadt putzt sich heraus

Die ganze Innenstadt macht sich fein für das Fest. Überall sollen Blumen stehen und zwei Themen stehen im Mittelpunkt. Auf dem Offersplatz wird sich alles um die Themen Garten und Mode drehen, während es rund um die Sparkasse um die Themen Bewegung und Freizeit geht.

Das Frühlingsfest startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Der Betreiber der Bar „Keks“ zapft frisches Füchschen-Bier und mixt Cocktailspezialitäten. Im vergangenen Jahr war ein Velberter Frühlingscocktail der Renner. Auf dem Platz sorgt Livemusik für Atmosphäre, für Kinder gibt es eine große Hüpfburg.

Mit vielen Blumen hatten die Händler im vergangenen Jahr die Stadt geschmückt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Aktion auf zwei Bühnen

Insgesamt zwei Bühnen sollen für Unterhaltung bei den Festgästen sorgen. Auf dem Offersplatz präsentieren das Modehaus Mensing und die Boutique Gina Laura bei einer Modenschau die neuesten Trends. Und Kinderliederstar Heiko Fänger zieht mit seinen Mitmachkonzerten das junge Publikum in seinen Bann. Um 13.15 Uhr singt er am Offers, um 15.30 Uhr auf der Sparkassenbühne.

Sportvereinen zeigen ihr Angebot

Hier, an der Sparkasse, zeigen Velberter Sportvereine und Fitnessstudios ihr Können. Auch die Nachwuchsband „Paranotic“ tritt hier auf und verschiedene Straßenmusiker flanieren durch die Fußgängerzone und geben handgemachte Musik in verschiedenen Stilrichtungen zu Gehör.

Auch auf dem Friedrich-Karrenberg-Platz und vor der Sparkasse liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Bewegung und Freizeit. Einige Fitnessstudios informieren über ihr Sportangebot und lassen Besucher gleich vor Ort ins Schwitzen kommen. Für die Kleinen ab drei Jahren organisieren Velberter Sportgemeinschaft und Netzballvereinen einen Bewegungsparcours. Verschiedene Stationen aus den Bereichen Leichtathletik, Turnen, Ballsport und Koordination warten darauf ausprobiert zu werden.

Beim ersten Frühlingsfest im vergangenen Jahr herrschte ein großer Andrang in der Innenstadt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Das Neueste vom Fahrrad

Auch Radfahrfans kommen auf ihre Kosten. Bike Special Parts zeigt die neuen Trends, der ADFC informiert über sein Angebot und auch der Waldkletterpark stellt sich vor. Und ein „Gefairt“ bietet als mobiler Laden fair gehandelte Kleidung an.

Auch für Kulturfreunde ist etwas dabei: jeweils um 13 und um 15 Uhr gibt es Baustellenführungen durch das neue Schloss- und Beschlägemuseum. Besucher können einen ersten Blick in die neue Ausstellungshalle und die Villa Herminghaus werfen. Beim Umbau gab es so manche Überraschung über die bei der Führung berichtet wird. Die Führung ist kostenlos, um Anmeldung wird aber gebeten unter museum@velbert.de oder 02052 262021.

Das Redaktionsmobil kommt

Die WAZ wird mit ihrem Reaktionsmobil ebenfalls auf dem Fest vertreten sein. Dort nehmen Redakteure Anregungen entgegen und beantworten Fragen. In der Oberstadt wartet ein roter Doppeldeckerbus auf Besucher. Hier informiert Graf Reisen über Ideen für den nächsten Urlaub. Es gibt Dudelsackmusik live, eine Hütte mit Bier, Wein und Brezeln sowie eine Barkarosse laden zum Verweilen.