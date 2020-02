Velbert: Brutaler Überfall am Langenberger Busbahnhof

Velbert. Unbekanntes Schläger-Duo schlägt unmotiviert auf Jugendliche ein. Ein 18-jähriger Velberter wird durch Schritte und Schläge verletzt.

Ein bislang noch nicht identifiziertes Schläger-Duo hat am Mittwochabend am Busbahnhof in Velbert-Langenberg - aus bisher ungeklärter Motivation - einen 18-jährigen Velberter so erheblich verletzt, dass dieser anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 21 Uhr hielt sich eine Gruppe Jugendlicher am Busbahnhof in Langenberg auf, als ein silberner Kleinwagen ohne amtliches Kennzeichen an der Fahrzeugfront, in unmittelbarer Nähe anhielt. Zwei Personen stiegen aus dem Fahrzeug und steuerten zielgerichtet auf die Gruppe zu. Der Fahrer hatte einen Teleskopschlagstock sowie ein Messer bei sich.

Unbekannte wollten Rucksäcke durchsuchen

Einer der Jugendlichen aus der Gruppe, ein 17-jähriger Velberter, flüchtete unmittelbar vor dem Duo. Der Fahrer des Kleinwagens steckte seine Waffen zunächst in seine Jackentasche zurück und verfolgte kurzfristig den 17-Jährigen. Anschließend kehrte er zu der am Busbahnhof zurückgebliebenen Gruppe wieder zurück. Der Fahrer sowie der Beifahrer des Kleinwagens forderten die am Ort verbliebenen Jugendlichen auf, ihre Rucksäcke vorzuzeigen, um diese durchsuchen zu können.

Ein 18-jähriger Velberter verweigerte dies und wurde daraufhin von dem Fahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Velberter fiel zu Boden. Hier wurde er von beiden Tätern weiter mehrfach geschlagen und auch getreten. Nach eigenen Angaben erhielt er auch Tritte gegen den Kopf. Erst durch das couragierte Einschreiten eines unbeteiligten Zeugen ließ das Duo von dem 18-Jährigen ab und entfernte sich anschließend mit dem silbernen Kleinwagen in Richtung Langenberger Innenstadt.

In ein Krankenhaus gebracht

Der verletzte Velberter wurde von den Anwesenden ins Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig wurde noch vom Busbahnhof aus die Polizei informiert. Eine schnelle polizeiliche Fahndung nach dem silbernen Kleinwagen verlief, trotz eines von einem aufmerksamen Zeugen abgelesenen Buchstabenfragmentes vom hinteren Kennzeichen des Täterfahrzeugs, ohne einen schnellen Erfolg.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den beiden noch unbekannten Tätern sowie dem von ihnen genutzten Fluchtfahrzeug dauern derzeit noch an. Die flüchtigen Täter können wie folgt beschrieben werden: Der Fahrer des Kleinwagens war 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß; er trug kurze Haare und einen schwarzen kurzen Bart. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war bekleidet mit brauner Lederjacke mit Pelzkragen und einer blauen Jeans. Der Beifahrer: circa 15 bis 18 Jahre alt, circa 170 cm groß, kurze braune Haare, südländisches Erscheinungsbild und bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Jogginghose.

Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation der beiden Straftäter, wie auch zu dem benutzten silbernen Kleinwagen, nimmt die Polizei in Velbert, Telefonnummer 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.