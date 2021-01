Velbert: Bürger machen Vorschläge für den neuen Schlosspark

Neviges Zwei Wochen lang können Velberter ihre Anregungen vortragen. Die Ideen fließen anschließend in den Planungswettbewerb der Experten.

Wie soll der neue Schlosspark für das geplante Natur-Erlebniszentrum Schloss Hardenberg aussehen? Bürgermeister Dirk Lukrafka lädt alle Velberter ein, dazu Vorschläge zu machen. Am Donnerstag, 28. Januar, beginnt die zweiwöchige öffentliche Bürger-Beteiligung. Noch bis Sonntag, 7.Februar, können sich Velberter mit ihren Ideen und Anregungen einbringen. Wie sie sich die Parkanlage vorstellen, ist mitentscheidend für den anschließenden Wettbewerb der Landschaftsarchitekten. Denn danach richtet sich die Aufgabenstellung für die zehn ausgewählten Planungsbüros. Wenn Sie weiter keine Nachrichten aus Velbert, Neviges und Langenberg verpassen möchten, abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.



Die Umgestaltung der Parkanlage ist ein Teil der umfangreichen Sanierung des Herrenhauses und des Mühlengebäudes zu einem Natur-Erlebniszentrum, das auch Touristen nach Neviges locken soll. Ein vorgeschalteter Planungswettbewerb ist dazu da, dass hier die besten Lösungen für den Park gefunden werden. Die zehn ausgewählten Landschaftsplanungsbüros erarbeiten ab Mitte Februar ihre Entwürfe.

Entwürfe sind im April fertig

Die Ideen der Bürger fließen in die anschließende Entwurfsbearbeitung der Büros ein, die bis Mitte April ihre Entwürfe fertig stellen müssen. Anschließend werden die Entwürfe geprüft und abschließend von einem Preisgericht am 12. Mai bewertet. Danach werden sie der Öffentlichkeit vorgestellt.

Online oder per Brief mitmachen

Wer Lust hat, sich in die Planungen einzubringen: Mitmachen kann man online unter www.jetzt-mitmachen.de/wettbewerb-schlossanlage oder per Brief an die Stadt Velbert, Abteilung 3.3 Stadterneuerung und Umwelt, Thomasstraße 1 in 42551 Velbert.