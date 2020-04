Velbert: Bürgerinitiative Kleine Höhe misstraut Planungen

Im Ringen um eine geplante forensisch-psychiatrische Klinik auf der Kleinen Höhe, dem landschaftlich reizvollen Gebiet zwischen Neviges und Wuppertal, gehen Gegner auf Konfrontationskurs. Der Planentwurf der Stadt Wuppertal zu dem umstrittenen Landesprojekt sei unübersichtlich und lasse wichtige Einwände unberücksichtigt, so lautet ein Argument der Bürgerinitiative Kleine Höhe, die erneut wiederholt: Man sei gegen eine generelle Bebauung, der Protest richte sich nicht etwa gegen eine Forensik. Stimmen aus Neviges lehnen einen vermittelnden Vorschlag der Projektbefürworter als schlicht unglaubhaft ab: Es werde bestimmt eine weitere Bebauung rund um die Klinik folgen und den Freiraum in der Region weiter zerstören.

Ein Krimi im Wuppertaler Rathaus

Auch bei Läufern, Radfahrerin und Spaziergängern ist dieser herrliche Grüngürtel zwischen Neviges und Wuppertal beliebt. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Derweil entspinnt sich in der Wuppertaler Stadtpolitik ein Entscheidungs-Krimi: Die maßgeblichen Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen arbeiten zusammen und wollen den Beschluss zum Baurecht nun verschieben. Damit gefährden sie womöglich den für ihre Stadt entscheidenden Zeitplan. Das Land will ein geschlossenes Krankenhaus für psychisch kranke Straftäter errichten, weil es dringend Behandlungsplätze für den Landgerichtsbezirk Wuppertal braucht, zu dem unter anderem auch Velbert gehört. Die Stadt möchte die Einrichtung an der Kleinen Höhe ansiedeln, auf fünf Hektar landwirtschaftlichen Freiraums. Zum umstrittenen Baurecht für die Landesklinik hat die Wuppertaler Stadtverwaltung Ende März 2020 umfangreiche Unterlagen veröffentlicht.

Der Stadt Wuppertal läuft die Zeit davon

Sie sehen sehr viele Beschränkungen für die Baumöglichkeiten vor. Gleichzeitig veröffentlichte der dortige Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) seinen Beschlussvorschlag: Es soll keine weiteren Baupläne für die Kleine Höhe mehr geben, so lautet seine Beteuerung. Heikel für Wuppertal ist die Zeit: Das Land will den Plan für die Klinik bis Jahresende gesichert haben, sonst kommt sie auf ein anderes Grundstück im Stadtgebiet. Dort aber will die Stadt später Gewerbe ansiedeln. Ausgerechnet eine Verzögerung allerdings haben CDU und Grüne kurzfristig am Montagnachmittag vorgeschlagen: Sie wollen nun einen Monat später entscheiden. Gemeinsam sind diese Fraktionen im Rat bestimmend, ohne die Mehrheit zu haben. Für Beschlüsse müssen sie Mitglieder anderer Parteien überzeugen.

Bürgerantrag gegen Bebauungsplan

An der Nevigeser Straße/Ecke Schanzenweg steht dieser Planwagen der Bürgerinitiative Kleine Höhe. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Derweil lässt die Bürgerinitiative Kleine Höhe Unterstützer die umfangreichen städtischen Entwürfe prüfen. Es geht um die Frage, ob von mehr als 1400 Einwendungen gegen das Projekt eventuell einige unberücksichtigt blieben. In dem Fall könnte der Bebauungsplan kippen. Die Initiative hat sich sogar aktiv in die Ratsdebatte eingeklinkt: Mitglied Anna Mahlert, zugleich aktiv in der CDU, stellt einen Bürgerantrag gegen das geplante Klinik-Projekt. Damit darf sie nach Wuppertaler Stadtrecht im Hauptausschuss sprechen, ansonsten müsste die Initiative vom Publikum aus zuschauen. Der Hauptausschuss wiederum wird voraussichtlich über den Klinikplan entscheiden: Der Rat kann vor dem Hintergrund der Corona-Krise auf seine Sitzung verzichten, damit weniger Menschen eine Ansteckung riskieren müssen. Die Möglichkeit dazu hat der Landtag durch das NRW-Epidemiegesetz vergangene Woche geschaffen.

Furcht vor einer Zerstörung der Landschaft

Velbert Demokratische Legitimation Das Landesrecht ermöglicht ausnahmsweise vereinfachte Entscheidungen in den Städten und Landkreisen während der Corona-Krise. Ziel ist möglichst großer Schutz aller Beteiligter gegen eine Ansteckung. Alle Entscheidungen sollen demokratisch getroffen werden, im Fall der Städte durch die gewählten Stadtverordneten. Grundlage ist das Selbstbestimmungsrecht der Städte mit ihren Bürgerschaften. Die Landesregierung hat eine Beratungsstelle für Stadtverwaltungen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingerichtet, um sie bei der Arbeit mit den geänderten Verfahren zu beraten.

Eine Lösung, die Oberbürgermeister Mucke befürwortet: „Das wäre natürlich besser, weil sich im Hauptausschuss jeder Stadtverordnete vertreten lassen kann und somit Mitglieder der Risikogruppen nicht zu erscheinen brauchen.“ Muckes Vorschlag wiederum, mit der Klinik einen Schlussstrich zu ziehen unter die Bebauung auf der Kleinen Höhe, trifft auf Unglauben. Der Nevigeser Dr. Peter Egen, früher für die CDU in den Stadträten von Neviges und Velbert und ehemaliger Angehöriger des Kreistags, hat die Bürgerinitiative Kleine Höhe mehrfach beraten - und nennt Muckes Vorstoß sogar „Bauernfängerei“. Egen: „Was Oberbürgermeister Mucke da gesagt hat ist eine billige Masche, die nicht ziehen wird und die uns nicht weiter bringt.“ Und: „Es geht nicht gegen die Forensik. Es geht gegen die Zerstörung der Landschaft auf der Kleinen Höhe. Ich wäre sogar dagegen, wenn da eine Volkshochschule hin käme.“

Spaziergänger lieben die Kleine Höhe

Die Nevigeserin Gabriele Schnabel, Sprecherin der Bürgerinitiative, stellt klar: „Was uns fehlt ist die Abwägung zwischen den möglichen Standorten und die Abwägung der Schutzgüter: Luftschneisen, Wasser, Boden und Artenschutz. An der Kleinen Höhe geht es um den Verlust von Ackerboden, auf dem Lebensmittel produziert werden. Für uns ist in dieser Diskussion ein Wendepunkt erreicht, in dem sich entscheidet, in welche Richtung wir in Zukunft gehen wollen - im Hinblick auf Flächen, Böden, Artenvielfalt und Klimaschutz.“ Schnabel fügt hinzu: „Wir ändern unsere Meinung nicht. Wenn die Initialbebauung erfolgt, ist der weiteren Bebauung Tür und Tor geöffnet.“ Und sie fährt fort: „Der nächste Rat oder der übernächste kann wieder anders entscheiden. Das bietet keine Sicherheit. Der Eingriff in Ökologie, Landschaftsschutz und Frischluftschneise wäre dann durch den Bau der Klinik schon erfolgt. Die Leute lechzen nach Sonne und Freiraum, das sieht man an den vielen Spaziergängern auf Nevigeser und auf Wuppertaler Seite. Das zeigt den Stellenwert, den die Kleine Höhe hat.“