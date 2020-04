Velbert: Chorleiter des Fanfarencorps sagt „tschüss“

Er verlässt seinen Verein ganz leise, ohne Pauken und Trompeten. Dabei gehörten flotte Märsche und schmissige Musik fest zu seinem Leben: Nach 60 Jahren Mitgliedschaft sagt Lothar Häger dem Fanfarencorps Neviges 1957 „tschüss“. Kein Schützenfest in der Umgebung, auf dem seine Fanfare nicht erklang, keinen Martinszug hat er verpasst und schon gar nicht seine geliebte Hubertusmesse. Doch jetzt sagt Lothar Häger, der am Montag 75 Jahre alt wird: „Das Fanfarencorps strukturiert sich gerade neu und dem will ich nicht im Wege stehen. Ich wünsche dem Verein alles Gute.“ Und verschmitzt fügt er hinzu: „Ich wollte nach 60 Jahren aufhören, das Ziel hab ich erreicht.“

Über 20 Jahre lang Chorleiter

Lothar Häger in seinem Element, hier beim traditionellen Frühlingskonzert am 1. Mai im Parkhaus Seidl. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

Über 20 Jahre lang war er Chorleiter, davor lange Zeit Vize-Dirigent. Nach einer Pause, in der Lothar Häger „nur“ mit Inbrunst spielte, war mit 66 Jahren noch lang nicht Schluss, da hatte ihn der Verein als Chorleiter noch einmal zurück geholt. Schwungvoll leitete er bis vor kurzem den Spielmannszug, mit Ehefrau Irmgard hatte er dabei stets eine verlässliche Stütze, die ihm den Rücken frei hielt. In 55 Jahren Ehe, so das Lob des Gatten, habe sie nie gemault, wenn er mal wieder nicht zur Geburtstagsparty mitkam, weil irgendwo in der Gegend Schützenfest war.

Uniform wurde maßgeschneidert

Velbert Zurzeit ruhen die Proben Auch beim Fanfarencorps Neviges 1957 ruhen aufgrund der Corona-Krise zurzeit die Proben. Wenn wieder gespielt werden darf, proben die Musiker jeden Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr im Pfarrheim St. Antonius in Tönisheide, Antoniusstraße. Das Orchester kann Verstärkung immer gebrauchen. Über den Beginn der Proben wird zu gegebener Zeit informiert.

„Zur Verlobung meines Bruders kam ich auch erst abends, da spielten wir in Heiligenhaus. Das Spielen ging immer vor, das war gar keine Frage“, erzählt der gebürtige Nevigeser, der sich noch wie heute an seine erste Uniform erinnert. „Die Jacke kostete 70 Mark, die wurde maßangefertigt. 40 Mark die schwarze Hose, schöner Stoff, Trevira. Die Kappe 17 Mark und dann kam natürlich noch die Fanfare dazu, die kostete 51 Mark. Das war ganz schön viel Geld.“ Zumal, wenn man in der Lehre als Werkzeugmacher steckt, „später hab ich mich dann zum technischen Angestellten hochgearbeitet“.

Beim Bierstand die Hubertusmesse gegründet

Lang ist es her: Lothar Häger (l.) Ende der 70er Jahre auf dem Altstadtfest mit dem inzwischen verstorbenen Karl Ballauf. Foto: Fanfarencorps

Das Fanfarencorps war damals fest in Häger-Hand: „Wir drei Brüder, ein Onkel, zwei Cousins. Musik spielte immer eine große Rolle bei uns, mein Opa war Mitbegründer der Feuerwehr-Kapelle in Velbert.“ Er selbst hat im November 1988 eine der beliebtesten Messen in Neviges mit aus der Taufe gehoben: die Hubertusmesse.

Alles ging ganz schnell

„Pfarrfest, wir standen am Kolping-Bierstand. Josef Willwoll, damals 1. Vorsitzender des Fanfarencorps, war noch dabei, und Willi Sondermann vom Hegering Neviges. Dann kam Pater Hubertus dazu, der war noch ziemlich neu.“ Schnell war die Idee geboren, einen festlichen Gottesdienst für die Vereine auf die Beine zu stellen. „Natürlich mit viel Musik, und dann ging alles ganz schnell.“

Stütze und Halt in dunklen Stunden

Auch die letzte Hubertusmesse hat Lothar Häger maßgeblich mitorganisiert, das Abschiedsstück für die scheidenden Franziskaner ging vielen zu Herzen. Ja, bewegende und schöne Momente bleiben, schaut er auf 60 Jahre zurück. Als das Orchester 1988 in Prag das goldene Diplom bekam oder bei einem Wettbewerb fünf Pokale in Wülfrath abstaubte.

Vorfreude auf den Garten

Und auch in dunklen Stunden habe er sich immer auf seine Musikkameraden verlassen können: Als Tochter Steffi mit zwölf Jahren plötzlich starb, „da war das ein großer Halt“. Und jetzt? „Ich bin gern im Garten, das macht mir Spaß. Handwerklich bin ich auch ganz geschickt.“ Ehefrau Irmgard und Tochter Susanne können sich jetzt auf Feiern freuen, zu denen dann auch das Familienoberhaupt pünktlich kommt. Und seiner Fanfare, der bleibt Lothar Häger sowieso treu.