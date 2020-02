Velbert: Comedian Lucy van Kuhl begeistert in der Vorburg

Neviges. Liedermacherin Lucy van Kuhl überzeugte ihr Publikum in der Vorburg. Das erfuhr auch, wie es auf einem „Flaterate-Fress-Frachter“ so zugeht.

Lucy van Kuhl kommt auf die Bühne, sagt „guten Abend“, setzt sich an den Flügel und beginnt zu musizieren: „Ich bin groß, wie die Berge von Davos“, singt sie, „im Theater sitze ich hinten, zum günstigen Tarif, die Spiegel in den Bädern hängen überall zu tief“, deshalb hat sie Rücken. Mit ihrem Programm „Fliegen mit dir“ gastiert die Mittdreißigerin in der Vorburg Schloss Hardenberg, dem Ort zahlreicher Veranstaltungen der Velberter Kulturloewen. Und sie ist dankbar für den Flügel auf der Bühne. ihr wurde auch schon ein Mini-Keyboard hingestellt. „Ich fühlte mich wie eine Giraffe am Futtertrog“.

Witziges Spiel mit Vorurteilen

In der Vorburg Schloss Hardenberg überzeugte Lucy van Kuhl mit ihrem Programm „Fliegen mit dir“. Foto: Hans Blossey

Rund 60 Personen sitzen im Publikum. Die meisten sind über 50, und alle sitzen dort mit einem Lächeln. Das bleibt während der gesamten Vorstellung, unterbrochen von herzlichem Lachen. Die Wahlberlinerin überzeugt durch treffsichere Pointen, die ihr Tastenspiel noch hervorhebt. Ihre etwas tiefere Stimme wirkt reif für das Chanson. Passt, denn ihre zweite Wahlheimat ist Südfrankreich. Dazwischen residiert sie auf Kreuzfahrtschiffen, von ihr als „Flatrate Fress-Frachter“ betitelt, mit kurzen Arbeitsunterbrechungen. Doch zurück nach Berlin, zurück zum Prenzlauer Berg, zurück zu den Vorurteilen: Dort heißen die Kinder Friedrich und Marie, im Ruhrgebiet Schantall und Dschastin. Auf dem Berg gibt’s vegane Tofu-Pommes Frittes, im Ruhrpott Pommes rot/weiß. Sie fasst es musikalisch zusammen: Im Szeneviertel Berlins sind die Bio-Lebensmittel „frei von“ und die examinierten Mütter sehen aus wie „ungespritzte Birnen“.

Abschiedslied am Küchenfenster

Velbert Trägerin des Scharfrichter-Preises Lucy van Kuhl, die mit bürgerlichem Namen Corinna Fuhrmann heißt, hat 2019 den renommierten Scharfrichter Preis bekommen. Mit diesem Preis wurde beispielsweise auch Hape Kerkeling ausgezeichnet. Am 25. April ist wieder Kabarett-Termin in der Vorburg. Dann kommt Timo Bomelino.

Berlin, beziehungsweise dem Fernsehturm, widmet sie einen zweiten Song. „Er blinkt immer“, singt sie, ob sie traurig sei oder froh. Bei diesem Lied wirkt es, als vermittelt Corinna Fuhrmann, alias Lucy van Kuhl, sehr intime Augenblicke aus der fünften Etage ihrer Wohnung, in der sie sieben Jahre wohnte, bis DER Mann in ihr Leben trat. Ein Abschiedslied mit Blick aus dem Küchenfenster. Auch dem Lesezeichen widmet die Germanistin ein Lied, genauer ein „Klagelied einer vom Aussterben bedrohten Berufsgruppe“ – „Lotte, das Lesezeichen“: Das Buch war ihr Haus, das Kapitel das Zimmer, doch nun sei es „raus aus der Literatur und wartet auf die Müllabfuhr“.

Derber Spaß über Kreuzschiff-Touren

Feinfühlig abgestimmt trägt sie ihr erotisches Liebeslied „Fliegen mit dir“ vor, das ist ja auch der Titel des Abends. Ihre Augen schließen sich, wie zu Beginn vieler Stücke. Er scheint, als tauche sie ab in die Melodie, in die Gefühle des Textes. Und genau da reißt sie ihre Zuhörer mit, als Navigationssystem fungiert ihr Bauch. „Fliegen mit dir“ heißt reisen. Dieser rote Faden zieht sich durch ihr Programm. So handelt eines der amüsantesten Stücke vom Koffer Samsonite, der sich in Rimowa verliebt. Natürlich mit Happy End, einer Samso-Night. Ein humorgeladenes und derberes Stück handelt von der Kreuzfahrt, die Gertrud mit dem geizigen Willi macht. Am Schluss geht Willi über Bord und wird von Dieter ersetzt. Melodisch bedient sich die Künstlerin bei „Eine Seefahrt die ist lustig“, und das macht den Inhalt wirklich lustig. Lucy van Kuhl spielt durch den Abend, mal ruhiger, mal beschwingter, mal sehnsüchtig, mal ironisch. Sie präsentiert ein kurzweiliges Programm, füllt den Abend mit sich und ihren Stücken und ist sich und den Zuschauern genug.