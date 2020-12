Velbert: Der neue Personalausweis wird deutlich teurer

Velbert Ab Januar steigen die Gebühren für die Ausstellung eines Ausweises, Kinderausweise sind künftig nur noch ein Jahr lang gültig.

Erstmals seit Einführung des Personalausweises im Scheckkartenformat vor zehn Jahren werden die Gebühren für die Ausstellung des Ausweisdokumentes durch die Bundesregierung erhöht. Ab 1. Januar 2021 beträgt die Gebühr 37 Euro für antragstellende Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben. Die Gültigkeitsdauer bleibt wie bisher bei zehn Jahren. Im Gegenzug fallen keine zusätzlichen Kosten mehr für eine nachträgliche Aktivierung der Onlinefunktionen oder die Entsperrung des elektronischen Identitätsnachweises an. Bislang werden hierfür jeweils 6 Euro verlangt. Die Gebühr für eine Person, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht 24 Jahre alt ist, beträgt weiterhin 22,80 Euro.

Laufzeitänderung beim Kinderreisepass

Für Reisen ins Ausland benötigen Kinder bereits ab der Geburt ein eigenes Reisedokument. Für Kinder unter zwölf Jahren kann der Reisepass beantragt werden. Der gegenwärtige deutsche Kinderreisepass enthält kein elektronisches Speicherelement (Chip) und darf daher aus europarechtlichen Gründen nicht länger als ein Jahr gültig sein. Die Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen wird ab dem 1. Januar 2021 von aktuell sechs Jahren auf ein Jahr reduziert. Allerdings behalten die bereits ausgestellten Kinderreisepässe ihre Gültigkeit. Unverändert bleibt, dass der Kinderreisepass 13 Euro kostet und für 6 Euro um ein weiteres Jahr dann jeweils verlängert werden kann.

Online-Terminvereinbarung nutzen

Abschließend bittet das Servicebüro der Stadtverwaltung verstärkt die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung zu nutzen, da das Telefonaufkommen weiterhin sehr stark beansprucht ist. Terminanfragen können auch per E-Mail gestellt werden, hier kann die Bearbeitungszeit aber bis zu drei Werktage dauern.

Zu beachten ist, dass ohne vorherige Terminvereinbarung ein Zugang ins Servicebüro mit Hinweis auf die bestehenden Abstands- und Hygienevorschriften der Corona-Schutzverordnung weiterhin nicht möglich ist. Das gilt für alle drei Standorte in Mitte, Neviges und Langenberg. Terminvereinbarungen sind online möglich unter www.velbert.de, per E-Mail an terminanfrage-servicebuero@velbert.de oder telefonisch unter 02051/26-2391. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.