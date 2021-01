Velbert: Ein Segenspäckchen statt Sternsinger-Besuch

Velbert Wegen Corona können die Sternsinger in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen. Die Gemeinde hat sich etwas neues ausgedacht.

Trotz aller Umstände möchte die Katholische Kirchengemeinde St. Michael und Paulus nicht auf die Sternsingeraktion verzichten, bei der Spenden zugunsten des Kindermissionswerkes, also von Kindern und für Kinder, gesammelt werden. Und auch auf den Segen, den die Sternsinger mit sich bringen, soll natürlich nicht verzichtet werden.

Kirsten Pretz, Gemeindereferentin in der Pfarrei, hat sich ein Konzept überlegt, wie der Segen sicher zu allen nach Hause gelangen kann. In diesem Jahr werden Segenspäckchen gepackt, in denen sich die Segensaufkleber, sowie ein Segensgebet für zu Hause und Infomaterial über das diesjährige Mottoland des Kindermissionswerkes, die Ukraine, befinden.

In den Gemeinden in Velbert-Mitte werden diese Päckchen in den Messen am kommenden Wochenende gesegnet und an die Gottesdienstbesucher gegen Spende verteilt: Am Samstag um 18 Uhr in St. Joseph und am Sonntag um 9 Uhr in St. Paulus, um 10.30 Uhr in St. Marien und um 12 Uhr in St. Don Bosco. Ab Sonntag werden die übrigen Päckchen in den Kirchen ausliegen.

Wer keine Möglichkeit hat, sich ein Päckchen abzuholen, kann sich gerne eins bestellen über das Pastoralbüro (Tel.: 02051 - 95790) oder per E-Mail (kirsten.pretz@erzbistum-koeln.de). Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.