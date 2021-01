Velbert: Ein Viertel der Metallbetriebe will Jobs abbauen

Velbert. Mehr als die Hälfte der Metallbetriebe in Wuppertal und Niederberg berichten in einer Arbeitgeberumfrage von deutlich schlechterer Ertragslage

Ein Großteil der Metallindustrie in Wuppertal und Niederberg befindet sich in anhaltend

schwieriger Wirtschaftslage. Viele Betriebe haben durch Rezession und Pandemie

massiv Eigenkapital verloren. Dies macht eine aktuelle Umfrage des

Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie Wuppertal/Niederberg deutlich, wonach 54

Prozent der Betriebe von einer deutlich verschlechterten Ertragslage berichten.

Unternehmen rechnen nicht mit schneller Besserung

Dreiviertel der Unternehmen rechnen auch in den nächsten sechs Monaten nicht mit

einer wesentlichen Verbesserung der Ertragssituation. Dementsprechend wird die

aktuelle Geschäftslage beurteilt: 41 Prozent der Unternehmen beurteilen ihre aktuelle

Lage als schlecht. „Nur der enorme Kapitaleinsatz der Betriebe im Verbund mit der

Ausweitung der Kurzarbeit hat dazu geführt, dass die Beschäftigung bisher weitgehend

stabil gehalten werden konnte. Das ist eine großartige Leistung, die allerdings zulasten

von Erträgen und Investitionen gegangen ist“, betont der Vorsitzende des

Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie von Wuppertal und Niederberg e.V., Michael

Vitz.

Verstärkt unter Druck

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der

transformationsbedingte enorme Veränderungsdruck setzen die Unternehmen

verstärkt weiter unter Druck. Die Stimmung bleibt daher auch in 2021 angespannt, ist

aber nicht ganz ohne Zuversicht. So erwarten mehr als 20 Prozent in den nächsten

sechs Monaten deutlich mehr Aufträge. Nur 10 Prozent rechnen mit einer weiteren

Verschlechterung ihrer Auftragslage.

40 Prozent fahren weiter Kurzarbeit

Dennoch werden immer noch 40 Prozent der Metallbetriebe in den nächsten Monaten weiter Kurzarbeit fahren müssen. In den vergangenen sechs Monaten lag der Anteil mit Kurzarbeit bei 60 Prozent. Ein Viertel der Unternehmen sieht sich zudem auch zu einem Abbau von Arbeitsplätzen gezwungen. Immerhin 17 Prozent planen Neueinstellungen.

„Wir haben schon im Sommer 2020 nach den Lockerungen der Pandemiebeschränkungen erlebt, wie schnell die Auftragslage wieder anziehen kann und konjunkturelles Wachstum generiert wird.

Aufgrund der tiefen Fallhöhe werden wir allerdings in 2021 keinesfalls das

Vorkrisenniveau wieder erreichen“, erklärt Michael Vitz.

Gewerkschaften zur Mäßigung aufgefordert

Mit Blick auf die laufende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie warnte Vitz die

IG Metall, bei den Beschäftigten falsche Erwartungen zu wecken. Auch wenn die

Gewerkschaft Beschäftigungssicherung in den Vordergrund ihrer Tarifpolitik stelle,

würde eine auch nur annähernde Umsetzung des Forderungsvolumens von vier

Prozent viele Arbeitsplätze kosten. „Wir müssen in der Tarifrunde 2021 alles

vermeiden, was die Arbeitskosten erhöht“, unterstreicht der Verbandsvorsitzende. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.