Velbert: Einbrecher setzen Firma unter Wasser

Velbert. Unbekannte Täter sind zweimal in eine Firma in Velbert eingebrochen. Dabei haben sie jedes Mal die Räume unter Wasser gesetzt.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 23. April gegen 6.15 Uhr bis Freitag, 24. April, gegen 5.20 Uhr, in ein Maschinenbauunternehmen an der Neustraße in Tönisheide eingebrochen. Und das nicht zum ersten Mal: Wie in diesem Zusammenhang herauskam, so teilt die Polizei mit, wurde bereits am Dienstag, 21. April, in den Keller und in die Fabrikationshalle eingebrochen.

Noch keine Angaben zum Schaden

Kurios: In beiden Fällen drehten die unbekannten Täter die Wasserhähne auf und setzten somit die Räume des Unternehmens unter Wasser. Es liegen noch keine Angaben zu Beute- und Sachschaden vor. Wer in Tönisheide in der Neustraße etwas gesehen oder gehört hat: Die Polizei in Velbert nimmt sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen jederzeit entgegen unter 02051 / 946-6110.