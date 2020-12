Velbert: Einbrecher stehlen Bargeld aus Reihenhaus

Velbert. Unbekannte stiegen über die Garage und durch ein Flurfenster in das Haus ein. Alle Räume wurden durchsucht und ein Tresor gestohlen.

Bargeld im Wert von rund 1000 Euro haben Einbrecher am Dienstag, 22.12., aus einem Reihenhaus an der Straße Am Klarensprung erbeutet. Scheinbar unbemerkt von Nachbarn drangen die Einbrecher in das Grundstück ein. Vom Garten stiegen die Täter auf das Dach einer Garage und konnten durch ein Flurfenster in das Haus gelangen. Das Fenster haben sie gewaltsam aufgehebelt. Sämtliche Räume wurde durchsucht, ein kleiner, leerer Möbeltresor wurde mitgenommen, außerdem verschwand Bargeld in Höhe von 1000 Euro. Am beschädigte Fenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110,

jederzeit entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.