Velbert: Einsame Jungvögel vom Boden nicht einfach aufheben

Wer ein einsames Vogeljunges auf einer Wiese oder am Waldrand am Boden liegen sieht, der neigt oft dazu dem kleinen Tier helfen zu wollen. Häufig werden die Vögel dann mit nach Hause genommen oder aufgehoben und zum nächsten Baum getragen. Doch das ist falsch, warnt Vogelexpertin Uta Schokolinski vom Tier- und Naturschutzverein Niederberg: „Viele Jungvögel, die von den Menschen gefunden werden, haben ein kurzes Schwänzchen und können einige Meter fliegen oder hüpfen. Das sind Ästlinge. Die lässt man da, wo sie sind.“

Die Ästlinge sind gut versorgt

Ein Ästling ist ein Jungvogel, der noch nicht flügge geworden ist, das heißt noch nicht fliegen kann. Das sind aber in den meisten Fällen keinesfalls verwaiste Tiere, erklärt Schokolinski: „Die Ästlinge werden von den Altvögeln weiter gefüttert, bis sie fliegen können. Die sind in der Regel gut versorgt. Daher soll man sie nicht einsammeln, aber das Problem haben wir in jedem Jahr. Nicht jeder Ästling überlebt - das ist normal. Das beste ist eigentlich immer, die Natur alles regeln zu lassen.“

Von der Katze geplündert

Anders sei das natürlich, wenn beispielsweise ein Nest von einer Katze geplündert wurde und die Küken verletzt am Boden liegen. „Letztlich wurden zwei junge Krähen mit einem verletzten Bein gefunden“, erzählt die Velberter Tierschützerin, „da hilft man dann natürlich. In einem solchen Fall sollte aber lieber professionelle Hilfe gerufen werden.“

Wer als Laie nicht erkennen kann, wie schwer ein Vogel verletzt ist, der sollte sich mit Uta Schokolinski in Verbindung setzen: „Man kann sich jederzeit bei mir melden. In der Regel machen wir es dann so, dass die Finder mir ein Foto des Vogels schicken, dann kann ich beraten.“

Meisen sterben an Lungenentzündung

Meisen sterben derzeit verstärkt an einem Virus. Foto: Patrick Pleul / dpa

Es werden aber nicht nur immer wieder Jungvögel am Boden gefunden, sondern zuletzt auch vermehrt (halb) tote Meisen, so Schokolinski: „Wir haben derzeit ein schlimmes Meisensterben, das auf einen Virus zurück zu führen ist. Da finden die Leute die halbtoten Vögel und denken oftmals auch, dass es ein Jungvogel ist.“ In einem solchen Fall sollte auch der Tier- und Naturschutzverein gerufen werden. Verantwortlich für die kranken und schnell sterbenden Meisen ist das Bakterium Suttonella ornithocola, das bei den Tieren eine Lungenentzündung hervorruft, für den Menschen allerdings ungefährlich ist.

NABU bittet um Meldung

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) bittet auf seiner Website www.nabu.de darum, die Fälle zu melden, damit die Verbreitung der Krankheit weiter gestoppt werden kann. Unter www.nabu.de/meisensterben gibt es dafür extra ein Online-Formular.

Das große Meisensterben Die ersten Fälle kranker Meisen wurden dem NABU im März diesen Jahres gemeldet. Innerhalb von nur zwölf Tagen wurden knapp 14000 Fälle entdeckt. Lange war unklar, was der Grund für den Tod der Tiere war, bis das Lungenbakterium als Grund entdeckt wurde. Mit dem Coronavirus hat die Lungenentzündung der Tiere übrigens nichts zu tun – für den Menschen ist „Suttonella ornithocola“ ungefährlich.

Wer einen Vogel findet und sich nicht sicher ist, wie man sich verhalten soll, der erreicht Uta Schokolinski und den Tier- und Naturschutzverein Niederberg unter 02053 4266688 oder mobil unter 0171 5415341. Auch der NABU-Kreisverband Mettmann steht bei tierischen Fragen bereit unter 02104 46190.