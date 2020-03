Velbert: Fachärzte beziehen ihre Praxen im neuen Zentrum

Die offizielle Einweihungsfeier ist wegen der Corona-Pandemie einstweilen aufgeschoben, aber der Betrieb in dem komplett neu errichteten Facharztzentrum in Velbert läuft bereits, weitere Mediziner beziehen dort just in diesen Wochen ihre Praxen. „Mir ist wichtig, eine ambulante Versorgung auf hohem Niveau sicherzustellen“, sagt Prof. Dr. Michael Koch, „und eine Schnittstelle zum Klinikum zu bilden.“

Kaum Verzug beim Bau

Prof. Dr. Michael Koch vor dem ersten Spatenstich im Sommer 2018. Den 1800 qm großen Baugrund hatte seine Gesellschaft von Helios gekauft. Foto: Ulrich Bangert / FFS

„Wir sind nahezu pünktlich fertig geworden“, sagt der Initiator und „Hausherr“ am Standort Robert-Koch-Straße 2 b, der vor Ort und über Velbert hinaus vor allem als Nierenarzt bekannt ist. Im Juli 2018 erfolgte in der Losenburg der erste Spatenstich. Acht Millionen Euro Hat die eigens zu diesem Zweck gegründete „Immobiliengesellschaft für ambulante medizinische Versorgung“, deren Geschäfte Koch führt, in das fünfstöckige Gebäude investiert, das an das vor nunmehr gut zwei Jahrzehnten gebaute Nieren- und Dialysezentrum andockt.

Für Patienten im Raum Velbert

Das Zentrum hat zum Ziel, mit seinen unterschiedlichen, spezialisierten Fakultäten die Versorgung der Patienten im Raum Velbert, zu dem Koch auch Heiligenhaus und den Essener Süden zählt, zu sichern und zu verbessern. Seit Februar praktiziert die Diabetesschwerpunktpraxis mit Rolf Jentsch und bald auch Dr. Jasmin Ruh. Mit unter einem Dach ist ebenfalls seit Februar die Abteilung für Peritonealdialyse, die zum Nephrologischen Zentrum Velbert gehört. In der Praxis Kardiologie/Angiologie – seit Monatsanfang mit an Bord – arbeiten neun Kardiologen im Wechsel.

Apotheke ist auch fürs Wohngebiet da

Velbert Platz und Technik zum Konferieren Im Erdgeschoss des Facharztzentrums ist ein Konferenzzentrum eingerichtet worden, das für die regelmäßigen Kongresse der Nephrologischen Abteilung genutzt wird, aber ebenso externe Interessenten für ihre Tagungen und Vorträge anmieten können. Die Räume sind dort durch variable Wände zu unterteilen; sie bieten Platz für bis zu 120 Zuhörer und sind mit technischen Vorrichtungen wie Beamer, Verdunkelungsmöglichkeit, Klimaanlage und Lüftung ausgestattet.

Darüber hinaus befindet sich das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Orthopädie und Unfallchirurgie mit im Haus und behandelt Patienten in enger Kooperation mit dem Helios-Klinikum, wo das MVZ zuvor gestartet und untergebracht war. In der nächsten Woche öffnet die Zahnarzt-Praxis von Dr. Dietmar Heying, der seine beiden Kollegen von der Virchowstraße mitbringt. Im Erdgeschoss befindet sich die allen offen stehende „Apotheke am Klinikum“, bei der es sich Michael Koch zufolge um einen Ableger der City-Apotheke von Shirin Amin handelt.

Im April nimmt die Laborgemeinschaft Dr. Theodor Stein ihren Betrieb auf; dort werden Blutproben, Abstriche etc. mit modernstem Gerät untersucht. Zudem beginnt dann auch der Innenausbau der internistischen Praxis, in der laut Fahrplan vom Spätsommer an Dr. Sascha Haschemi und Dr. Fokko Steinbeißer praktizieren.

Gewachsene Kontakte aus 20 Jahren

Und wie sind die vielen versammelten Disziplinen bzw. Fachärzte zusammengekommen? „Ach“, sagt Michael Koch, vielen Kontakte bestünden ja schon 20 Jahre aufgrund seines ebenso langen Wirkens vor Ort, „und so ein Projekt spricht sich einfach auch rum“. Patienten seien vielfach an mehreren Organen erkrankt, sie könne man nun unter einem Dach behandeln. Das sei gerade bei Diabetikern der Fall mit Herz- und Nierenerkrankungen, erklärt der Spezialist, der sich übrigens deutschlandweit als „größtes Zentrum für Bauchdialyse“ führend sieht, sie brauchten oft auch eine stationäre Versorgung. Er betrachte das Facharztzentrum als „sinnvolle Ergänzung“ zu dem „Gesundheitscampus Niederberg“ mit dem Helios Klinikum Niederberg als Mittelpunkt.

Nur noch eine Option übrig

Michael Kochs Neubau ist fast komplett belegt. Lediglich in der obersten Etage soll noch eine Fläche von ca. 200 qm plus Balkon ausgebaut werden. Der künftige Mieter hat also noch die Chance, bei Raumaufteilung und Ausbaustandard ein Wörtchen mitzureden.