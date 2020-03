Velbert: Fotoausstellung in der Volkshochschule ist bereit

Erneut präsentiert sich der VHS-Fotoclub Velbert im Rahmen einer alle zwei Jahre stattfindenden Ausstellung mit einer großen Bilderschau, in der die aktuellsten Arbeiten der Mitglieder zu sehen sind. Leider fiel die offizielle Eröffnung der Streichung zum Opfer, wonach im Augenblick alle Veranstaltungen der Stadt Velbert wegen der Corona-Virusinfektionsgefahr abgesagt worden sind. Wie verlautbart, soll sie im Laufe des Jahres nachgeholt werden.

Eines der Werke aus der Ausstellung „STILL_LEBEN“ in der Volkshochschule Velbert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Fotos aber sind gehängt, und man kann sie in den Räumen der Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus, Nedderstraße 50, betrachten. Mit insgesamt 36 Arbeiten stellen sich hier zahlreiche Fotokünstler vor und zeigen dabei eine enorme Bandbreite von handwerklicher aber auch ästhetischer Kompetenz. Vorgegeben war das Thema Stillleben, doch mit Blick auf die gewählte Schreibweise „STILL_LEBEN“ durfte man wohl von vornherein eine neue Interpretation, abweichend vom üblichen Verständnis des Begriffs, erwarten.

Arrangements mit besonderem Aussagewert

Mit dem Begriff Stillleben verbindet die Kunstgeschichte der Malerei seit der Barockzeit prinzipiell eine Darstellung von Gegenständen, die der Natur entnommen sind, jedoch durch die Art ihres Arrangements eine Symbiose mit besonderem Aussagewert eingehen, zum Beispiel mit Früchten, Pflanzen, Tieren als Jagdtrophäen. Der Reiz geht aus der jeweiligen Kombination hervor.

Auch das ist ein „STILL_LEBEN“ – zu sehen im Gebäude der Volkshochschule Velbert, sobald das Gebäude wieder betreten werden darf. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Dieser traditionellen Konzeption folgt zunächst auch die Fotoschau in ihrem Duktus, doch sie geht augenscheinlich darüber hinaus, führt den Betrachter in eine neue Richtung. Oftmals verlassen die Fotos das eng definierte Arrangement, suchen sich ihre Motive in erweiterten Räumen, expandieren in größere Ausschnitte unserer Umwelt und werden dort fündig, wo man es nicht erwartet.

Arbeiten rücken an die eigentliche Thematik

Und dabei passiert es, dass die Suche in einem neuen Darstellungsaspekt mündet, der nun ganz bewusst zur Arbeitsgrundlage gemacht wird. Ziel ist es zu zeigen, wie sehr Stille auch ein Leben besitzen kann. Denn: Im Zustand der Stille vermögen Gegenstände auch so etwas wie Leben zu suggerieren, selbst wenn der Bewegungsaspekt keinerlei Berücksichtigung findet.

Damit rücken die Arbeiten ganz nahe an die eigentliche Thematik dieser Bilderschau heran, angedeutet bereits durch Aufspaltung der Wortkomposition in zwei Bestandteile und der damit veränderten Art der Sinngebung. So fallen auch die Fotomotive äußerst divers aus. Natürlich gibt es die vom traditionellen Begriffsverständnis ausgehenden mit Früchten, Blumen, Fischen.

Eröffnungsprogramm soll nachgeholt werden

Velbert Ausstellung voraussichtlich bis August Die Ausstellung „STILL_LEBEN“ ist – nach derzeitigem Stand der Dinge – zu sehen bis zum 15. August, vielleicht noch darüber hinaus. Aktuell hat aber auch die Volkshochschule an der Nedderstraße 50 geschlossen. Sobald das Gebäude wieder betreten werden darf, kann „STILL_LEBEN“ zu den Öffnungszeiten besucht werden.

Davon heben sich jedoch viele andere bemerkenswert ab: das Sperrmüllsofa im Hof, der einsame Sessel in marodem Ambiente, der genial reproduzierte Kamm, welcher mit seinem Schatten in Korrespondenz tritt, das Ballett der Tassen im Geschirrschrank und die stumme Wanderung der Topfblumen auf den Mauerstufen (Titelbild der Ausstellung).

Auf das leider ebenso entfallene Beiprogramm der Eröffnung wäre abschließend hinzuweisen, das Svenja Johannsen und Ute Kranz mit eigenen Texten unter dem Titel „Die Stille am Rande eines jeden Weges“ vorbereitet hatten. Aber auch darauf dürfen künftige Besucher bald unter glücklicheren Umständen im Fortgang des Jahres gespannt sein.