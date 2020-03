Velbert: Garten-Experte zeigt den perfekten Baumschnitt

„Na dann fangen wir mal oben mit dem Apfelbaum an.“, meint Hans-Joachim Hertel. Mit seinen Arbeitsklamotten und der braunen Mütze sticht er ein bisschen aus der Menge heraus, die sich an diesem Morgen im Garten der Familie Eva Degens und Günter Lipka am Reiger Weg versammelt hat. Auf Einladung des Nevigeser Obst- und Gartenbauvereins zeigte der Baum-Experte den zahlreich erschienen Mitgliedern und Gästen, wie ein guter Obstbaumschnitt aussieht. Die Veranstaltung ist immer sehr beliebt, jeder möchte schließlich gern im Herbst schöne Früchte ernten.

Hier, an dieser Stelle sollte der Schnitt am besten gemacht werden. Hans-Joachim Hertel zeigte genau, was zu tun ist, damit der Baum reiche Früchte trägt. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

„Den Schnitt würde ich zum Beispiel hier machen.“, erklärt Hertel, während er mit seiner Astschere auf einen Abzweig des Baumes deutet. Zu beachten seien beim Schneiden der Bäume verschiedene Dinge. „Was nach innen wächst, scheuert oder tot ist: rausschneiden.“ Wichtig dabei sei ein sauberer Schnitt, damit die Rinde des Baumes nicht unnötig verletzt werde. Während der Baumexperte den Apfelbaum bearbeitet und dabei alle Arbeitsschritte gewissenhaft erklärt, hören die über 30 Besucher aufmerksam zu und stellen interessiert Fragen.

Durch die Zeitung aufmerksam geworden

Birgit Pommer ist durch die Zeitung auf die Veranstaltung aufmerksam geworden, selbst Mitglied im Obst- und Gartenbauverein ist sie nicht. „Das ist sehr informativ hier, ich finde es klasse, dass der Verein sowas macht.“, meint sie. Zu Hause habe sie selbst auch einen Apfelbaum stehen, „der wächst so wild vor sich her“. Durch diese Veranstaltung nehme sie auf jeden Fall viele Infos mit nach Hause. Auch vom Vortrag des Experten ist die Besucherin begeistert. „Er erklärt das alles sehr anschaulich.“ In diesem Punkt stimmt ihr auch Hugo Klimeck zu. Er ist schon lange im Verein dabei, „seit Jahrzehnten“, sagt Klimeck. „Sehr hervorragend erklärt er hier alles, ich glaube, das ist der beste den wir je hier hatten.“

Gemütlich grillen und töttern

Velbert Verein zählt 140 Mitglieder Eine ähnliche Veranstaltung – dann allerdings zum Thema „Lehrschnitt an Ziergehölzen“ – wird im Juni angeboten. Genauere Informationen folgen noch. Der Obst- und Gartenbauverein Neviges besteht seit 82 Jahren, gegründet damals von 13 Hobby-Gärtnern. Mittlerweile zählen die Gartenfreunde über 140 Mitglieder. Wer dem Verein beitreten möchte: Bitte per E-Mail beim Vorsitzenden Gerd Teichmüller melden: gerd.teichmueller@arcor.de melden.

Im Vorbeigehen halten immer wieder Leute am Bürgersteig an und wagen einen Blick in den Garten. Kein alltägliches Bild im beschaulichen Tönisheide, wenn eine so große Menschenmenge sich in einem kleinen Garten tummelt. Jedes Jahr stellt ein anderes Mitglied des Vereins seinen Garten zur Verfügung, dieses Mal traf man sich am Reiger Weg. Nachdem Hans-Joachim Hertel allen genau gezeigt hatte, was sie beim Baumschnitt tun oder auch besser lassen sollen, konnte man sich beim gemütlichen Grillen noch weitere Tipps zu holen. Oder einfach nur in geselliger Runde mit anderen Gartenfreunden töttern.

Freude über die gute Resonanz

Gerd Teichmüller, seit 25 Jahren Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, ist zufrieden mit der Resonanz auf die Veranstaltung. „Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind. Es sind auch ganz viele Nicht-Mitglieder hier, die Aktion heute ist ja für alle.“ Auch im nächsten Frühjahr ist der Obstbaumschnitt fest im Programm. Doch jetzt organisiert der Verein erstmal seine beliebte Pflanzenbörse am 16. Mai im Innenhof des Restaurants Parkhaus Seidl: „Da kann jeder Pflanzen mitbringen, die er aus dem Garten übrig hat“, sagt Gerd Teichmüller. Und im Gegenzug kostenlos etwas mitnehmen, was im Garten noch fehlt.