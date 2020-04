Velbert: Gedanken zu einem ganz besonderen Osterfest

Ostern ist dieses Jahr besonders. An diesem hohen christlichen Feiertag werden in den Kirchen keine Gottesdienste gehalten und viele Verwandtenbesuche müssen in diesem Jahr wegen des Coronavirus entfallen. Der evangelische Pfarrer Wolfhard Günther und der katholische Pfarrer Ulrich Herz haben dazu ihre Gedanken aufgeschrieben.

Ostern – ein systemrelevantes Fest

In diesem Jahr kann Ostern mal so richtig zeigen, was es wirklich kann. Denn Ostern war und ist ein ‚systemrelevantes‘ Fest. Ist Ihnen schon mal jemand begegnet, der von den Toten auferstanden ist? Schade, dass wir damals, am ersten Osterfest, nicht mit dabei waren.

Denn in diesem Jahr ist an Ostern wieder alles anders. Kein Passah-Mahl am Gründonnerstag, kein Heiliges Abendmahl am Karfreitag, kein Osterfeuer und auch keine Ostergottesdienste. Kirche und Gemeinde im Ausnahmezustand.

Der Tönisheider Pfarrer Wolfhard Günther Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Schwiegermutter ist seit Anfang Februar im Krankenhaus. Wir würden sie am Ostersonntag gerne dort besuchen. Keine Chance! Ostermontag – Mittagessen bei unseren Eltern? Fällt aus. Ein paar Tage nach Ostern wegfahren? Geht nicht.

„Wir haben jetzt Pause“

Wir Menschen planen, gestalten, entscheiden. Eigentlich immer. Und jetzt haben wir Pause. Eine irre Erfahrung für uns alle – auch für mich als Pfarrer. Zum ersten Mal in meinem Leben feiern wir in meiner Familie und in meiner Gemeinde Ostern unter schwierigen Bedingungen. Denn in diesem Jahr ist alles anders.

Fällt Ostern dieses Jahr aus? Wegen Corona? Nein. Ostern kann nicht ausfallen. Es findet statt – alle Jahre wieder. Dieses Jahr eben anders. Weil Gott Ostern kann und Ostern immer will. Auch dann, wenn wir Menschen im Moment eben nicht so können, wie wir wollen.

Denn Ostern ist für uns Christen ein ‚systemrelevantes‘ Fest. Ohne Ostern gäb’s kein Weihnachten, keine Hoffnung, keine Freude.

„Ein besonderes Fest“

Und Ostern 2020 ist ein besonderes Fest: für uns, die wir spätestens in den letzten Wochen gemerkt haben, dass wir alle ‚systemrelevant‘ sind. Weil wir uns alle brauchen: als Familien, Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen. Eben als ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Fähigkeiten, Aufgaben und Berufen an ganz verschiedenen Stellen unserer Gesellschaft.

Es gibt wieder Klopapier. Eine Geschenkidee zu Ostern weniger. Schade? Nein. Denn jede Krise geht vorbei. Und Ostern bleibt. Deshalb gehören Blumen zu Ostern und zu jeder Beerdigung. Weil Ostern das Fest der Krisenbewältigung ist. Auch wenn‘s im Leben oft so gar nicht danach aussieht. Denn meistens merken wir ja erst hinterher, wer und was für uns wirklich systemrelevant ist.

Ein einmaliges oder erstmaliges Osterfest 2020

In diesem Jahr steht Ostern unter anderen Vorzeichen. Die Corona-Krise bringt mitten in die ungetrübte Lebensfreude die Botschaft vom Sterben. Ostern bringt in die Erfahrung von Leid und Tod die Botschaft vom Leben. Christen feiern Ostern, dass allem Augenschein zum Trotz das Leben siegt. Zu dieser Botschaft haben Menschen in verschiedenen Kulturen und Zeiten ein Brauchtum entwickelt, das momentan nicht passt. Also muss die Kirche, die Gemeinde und jeder persönlich nach einer neuen Form des Osterfestes suchen. Ob sie einmalig ist, oder der Beginn eines neuen Osterbrauchtums, wird die Zeit zeigen.

Wichtige Hilfen sind für die Osterfeier sind mir:

Pastor Ulrich Herz von der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael und Paulus. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die biblische Lesung von den Osterzeugen, deren Botschaft nie mehr verstummt ist: Das Leben siegt. Der Gekreuzigte lebt.

„Kirchen sind geöffnet“

Die Kirchenräume als Verkündigungsräume. Ihre besondere Architektur und die innere Gestaltung erzählen von Ostern. Die Kirchen sind zur Zeit während der Gottesdienste geschlossen, aber außerhalb der Gottesdienste tagsüber geöffnet. Verkehrte Welt! Das geschmückte Kreuz und die brennende Osterkerze sprechen für sich. Die Besucher können einen Ostergruß und geweihtes Osterwasser mitnehmen. Für Familien wurden Kartons mit Ostersymbolen für eine häusliche Osterfeier verteilt.

„Osterliturgie in Stille“

Die Feier der Osterliturgie in Stille hinter verschlossen Türen, stellvertretend für die ganze Gemeinde. Diese Amtshandlung des Pfarrers gibt mir und den Gläubigen die Gewissheit, die Auferstehung Jesu ereignet sich auch bei uns. Die täglichen Impulse auf Facebook und auf der Homepage unterstützen dies und stärken das Gefühl der Gemeinschaft im Glauben.

Das Gebet des Kreuzweges. Ich habe es für mich ebenso wieder neu entdeckt, wie die Meditation von Leiden und Auferstehung Jesu im Rosenkranzgebet.

Die Feier der Heiligen Messe. Sie ist die speziell katholische Form, in der das Ostergeschehen immer gegenwärtig ist. Auch die Fernsehgottesdienste, besonders der Ostergottesdienst unseres Erzbischofs im Kölner Dom, sind eine schöne Art, Ostern in Gemeinschaft zu begehen.