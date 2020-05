Velbert – Gemeinschaft St. Martin kommt nach Neviges

In das Nevigeser Kloster zieht wieder eine geistliche Gemeinschaft ein, die Gemeinschaft St. Martin, die aus Frankreich stammt. Drei Priester werden ab September in der Pfarrgemeinde in Neviges und in der Seelsorge arbeiten. Dies teilte das Erzbistum Köln am Pfingstsonntag mit. Zudem sollen die drei Priester das von den Franziskanern geprägte geistliche Zentrum weiterentwickeln. Die Gemeinschaft wird dazu in Neviges eine neue Niederlassung gründen.

Die drei Geistlichen sind Abbé Thomas Diradourian als leitender Pfarrer, Abbé Ignace Duchatel als Vikar und Abbé Phil Dieckhoff als Kaplan. Sie werden im ehemaligen Franziskanerkloster leben.

Die Gemeinschaft St. Martin hat ihr Mutterhaus und das Priesterseminar im westfranzösischen Évron. Die Gemeinschaft wurde 1976 im Zuge der Erneuerungsbewegung nach dem zweiten Vatikanischen Konzil gegründet. Ihre Priester und Diakone sind vor allem in Pfarreien, an Wallfahrtsorten und in der Schulseelsorge tätig. Die Gemeinschaft hat momentan 115 Priester und Diakone. Die feierliche Einführung der Gemeinschaft in Neviges ist für den 27. September geplant, so das Erzbistum auf seiner Homepage.