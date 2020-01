Velbert: Geschichtsverein auf den Spuren jüdischen Lebens

Jede Menge im Programm hat der Bergische Geschichtsverein Abteilung Velbert-Hardenberg. Denn auch im Jahr 2020 ist dessen Kalender mit rund 25 spannenden Veranstaltungen gefüllt. Es stehen beispielsweise historische Vorträge und Exkursionen an. Auch wer gerne läuft oder wandert, ist beim Geschichtsverein richtig.

So gibt es beispielsweise fünf geführte Spaziergänge zum Thema „Jüdische Spuren“ in der Stadt, geleitet von Frank Overhoff, Pfarrer im Ruhestand. „Das ist auch dieses Jahr wieder eines unserer Hauptthemen“, erläutert die 1. Vorsitzende, Dr. Jutta Scheidsteger. Die Spaziergänge finden in allen drei Stadtteilen statt, und zwar am 10. Juni in Velbert-Mitte, am 17. Juni in Langenberg sowie am 12. August in Neviges. Daneben gibt es noch zwei Spaziergänge über den jüdischen Friedhof in Langenberg (5. und 19. August). Frank Overhoff hält auch am 3. Juni den Vortrag zu „Das Bild der Juden in der Öffentlichkeit der Stadt Velbert“.

Der Bergbau in Velbert wird eines der Schwerpunktthemen des Bergischen Geschichtsvereins in diesem Jahr. Foto: FFS / FUNKE Foto Services

Bergbau in Velbert

Ein weiteres Schwerpunktthema ist der Bergbau in Velbert. Diesem wird ebenfalls breitflächig auf den Grund gegangen: „Dazu bieten wir einen Vortrag, eine Wanderung und eine Lesung an“, führt Jutta Scheidsteiger aus. Los geht es am 23. April mit einem gemeinsamen Vortrag von Jürgen Lohbeck und Rolf Knop zu „Ehemaliger Bergbau im Norden Velberts“.

Wer sich davon auch ein genaues Bild vor Ort machen will, ist dann am 2. Mai bei der von Rolf Knop geführten Wanderung entlang der ehemaligen Bergwerke in der Stadt richtig. Und: Am 18. Juni findet dann noch die Lesung mit Lichtbildern „Der Bleiberg – Berggeister gegen Bergleute“ von Jürgen Lohbeck statt. Dabei handelt es sich um ein Gedicht von Adolph Köttgen jun. über eine „dramatische Befahrung“ des Bergwerks Prinz-Wilhelm Mitte des 19. Jahrhunderts. Mehr wird erstmal nicht verraten. . . Wie zu allen Veranstaltungen sind Besucher herzlich eingeladen.

Velbert 240 Mitglieder im Verein Die Veranstaltungen des Bergischen Geschichtsvereins Abteilung Velbert-Hardenberg (240 Mitglieder) sind in der Regel kostenlos, außer beispielsweise Exkursionen. Zumeist finden Vorträge bei der Freiwilligen Feuerwehr in Langenberg, Vosskuhlstraße 36-38, statt. Beginn ist in der Regel um 19 Uhr. Genaue Informationen zu Veranstaltungsorten, Zeiten und mehr erteilt der Geschichtsverein auf seiner Homepage auf www.bgv-velbert-hardenberg.de, auch die 1. Vorsitzende Dr. Jutta Scheidsteger gibt Auskünfte unter 02051/ 985144. Flyer mit dem genauen Programm liegen unter anderem in Stadtarchiv im Rathaus (Thomasstraße 1) aus.

Auch Archäologie ist ein Thema

Auch als Redner sind Gäste natürlich willkommen. Etwa am 26. März bei dem Vortrag „Archäologie im Jahr 2019 im südöstlichen Rheinland“ von Dr. Jens Berthold, dem neuen Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland. Mit einem ungewöhnlichen, aber nicht minder spannenden Thema befasst sich dann Heinz-Josef Bresser vom Geschichts- und Kulturverein Werden bei seinem Vortrag „Der Hugenpoet-Psalter oder ‘Fuchs, Du hast die Gans gestohlen’“ (24. September). Den Abschluss bei den Gastrednern bildet dann „Verfolgt – Denunziert – Ausgebeutet. Das Neanderland als Schauplatz nationalsozialistischer Verbrechen“, ein Vortrag des Kreisarchivars Joachim Schulz-Hönerlage am 5. November.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Exkursion zur Zeche Zollverein

Mit dem Thema „Herzog Jan Wellem – ein Barockfürst im Bergischen Land“ befasst sich dann ein Vortrag von Gerhard Haun am 27. Juni – anschließend wird gemeinsam Kaffee getrunken. Und am 11. Juli steht eine Exkursion zum Industriemuseum Zeche Zollverein an, geleitet von Jutta Scheidsteger. Dann startet auch schon die große Jahres-Studienreise des Geschichtsvereins: Diesmal brechen die Mitglieder vom 5. bis 9. August in den Elsass und in die Vogesen auf. Auf Reise geht es ebenfalls bei der Exkursion „Rhens am Mittelrhein – ein vergessenes Machtzentrum der deutschen Geschichte“, geführt von Martin Sanner.Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Velbert

Führung durch das Stadtarchiv

Abgerundet wird das Jahr am 19. November mit einer Führung durch das Stadtarchiv, natürlich durch den Stadtarchivar Christoph Schotten selbst, sowie mit einem vorweihnachtlichen Kaffeetrinken samt Vorführung des Films „Pharao“ am 28. November, geleitet von Henri Schmidt. Und das ist immer noch alles: Drei Mal findet noch ein Genealogischer Stammtisch statt (19. März, 14. Mai, 12. November) – und am 9. Mai steigt der Tag der Bergischen Geschichte. Weitere Veranstaltungen sind zudem in Planung.