Velbert: Großes Engagement gegen Lebensmittelverschwendung

Die Velberterinnen Denise Noak (li) und Vera Hulß nehmen einwandfreie Lebensmittel für ihre Initiative "Too good for the rubbish" entgegen, die Supermarkt-Betreiber Cihan Serin vom Eliz Center ihnen zur Verfügung stellt.

Velbert Vera Hulß und Denise Noak aus Velbert haben der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt. Nichts soll unnötig auf dem Müll landen.

Die Fotos zeigen eingeschweißte Würstchen, Joghurts, zwei Kartons voller bunter Minitomaten, zwei Kartons mit grünen Mini-Schlangengurken. ein paar eingepackte Eisbergsalatköpfe, Clementinen, Dillbündel, Äpfel. "Wer noch retten kommen möchte, die Abholung ist in Langenberg", steht darüber.

Seite bei Facebook

Der Eintrag ist auf der Facebook-Seite "Too good for the rubbish" von der Langenbergerin Denise Noak erstellt worden, nur wenige Minuten später gibt es bereits zahlreiche Antworten von Velbertern, die Interesse an den Lebensmitteln haben. "Too good for the rubbish" heißt auf Deutsch so viel wie "Zu schade zum Wegwerfen" und genau darum geht es 41-jährigen Denise Noak und ihrer 25-jährigen Mitstreiterin Vera Hulß mit ihrer gleichnamigen Initiative: Gemeinsam haben sie es sich zum Ziel gemacht, dass möglichst wenig noch genießbare Lebensmittel künftig auf dem Müll oder in der Abfalltonne landen.

Unterstützung vom Eliz Center

Einer, der sie dabei tatkräftig unterstützt, ist Serin Cihan. Der 36-Jährige hat vor wenigen Wochen an der Thomasstraße in Velbert-Mitte eröffnet, in den Räumen des ehemaligen Edeka-Marktes. Auf den 1400 qm Verkaufsfläche bietet der Supermarkt, neben rund 4700 Artikel aus dem Edeka-Sortiment, internationale Produkte, unter anderem aus der Türkei, Griechenland, Russland, Polen und dem asiatischen Raum, dazu gibt es eine vegane Theke mit frische Produkten und eine Bäckerei, bald kommt noch ein Grillimbiss hinzu. "Vera und Denise haben mich angesprochen, ob sie bei mir Ware, die ich aussortiere, abholen könnten um sie weiterzugeben. Ich fand die Idee sofort super und habe spontan zugesagt", erzählt der Unternehmer.

Einwandfreie Frischware

Seit Anfang Januar funktioniert nun diese Zusammenarbeit, heute stehen im Lager schon mehrere Kisten mit Frischware zur Abholung bereit: rote Paprika, Bananen, Äpfel und vieles andere. Serin Cihan nimmt eine der roten Paprika in die Hand und dreht sie hin und her, das Gemüse hat keinerlei Druckstellen oder sonstige Makel. "Ihre Form ist nicht so ansprechend, wie Kunden sie wünschen, daher wurde sie aussortiert." Und hier - er greift nach einer kleinen Bananenstaude - "diese Bananen sind super, nur die Schale ein klein bisschen bräunlich, die kauft im Supermarkt kaum noch einer. Dabei sind sie gerade jetzt in diesem Reifegrad besonders süß und genießbar, vor allem für Kinder."

Alle Produkte, die der Händler an Vera Hulß und Denise Noak weitergibt, entsprechen den Standards der Lebensmittelverordnungen, sie sind in keiner Weise verdorben oder gar vom Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Obst und Gemüse, was wirklich faulig ist oder an den Rändern bereits braun verfärbt, wird separat aussortiert und wird nicht weitergegen - zumindest nicht für den menschlichen Verzehr.

Ware ist nicht nur für Bedürftige

Gemeinsam mit den beiden Frauen lädt Serin Cihan die Kisten in den Kombi von Denise Noak, die Waren werden nun nach Langenberg gebracht und können dort kurzfristig abgeholt werden. Das Besondere: Jeder darf sich bedienen, nicht nur die Bedürftigen. "Uns geht es primär darum, dass Lebensmittel nicht weggeworfen, sondern weiterverwendet werden", erklärt Vera Hulß das Prinzip. Ein Unterschied zur Tafel, die ja ebenfalls übrig gebliebene Lebensmittel von Supermärkten und Einzelhändlern einsammelt und weitergibt. " und wenden uns daher nur an die Läden, die nicht mit der Tafel zusammenarbeiten", ergänzt Denise Noak.

Kreative Weiterverarbeitung der Lebensmittel

Bislang seien fast alle Lebensmittel, die vom Eliz Center gespendet wurden, weitergegeben worden - die wenigen, die übrig blieben, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so schön aussahen, werden weiterverarbeitet. Vor allem Denise Noak ist da sehr kreativ: "Ich habe jetzt die letzten Tomaten zu Ketchup verarbeitet", sagt sie stolz und zeigt auf mehrere Flaschen, die in einer kleinen Kiste im Auto stehen, "ansonsten mache ich auch gerne Marmeladen aus Obst mit Druckstellen. Und aus einer nicht mehr ganz so ansehnlichen Ananas habe ich unlängst Ananas-Eis hergestellt."

Hoffnung auf mehr Händler

Bislang bieten die beiden engagierten Frauen rund zweimal die Woche ihre eingesammelten Lebensmittel an, sie hoffen, dass sich bald noch mehr Händler oder Märkte melden, die sich an der gemeinnützigen Aktion beteiligen wollen. Außerdem freuen sie sich auch über Privatpersonen, die etwas übrig haben - auch sie können auf der Facebook-Seite "Too good for the rubbish" ihre kostenfreien Angebote posten.

Info: Wer als Einzelhändler die Aktion gerne unterstützen möchte oder Interesse an Lebensmitteln hat, kann sich über die Facebookgruppe "Too good for the rubbish" oder per E-Mail (Denise.Noak@web.de) an die beiden Initiatorinnen wenden.

