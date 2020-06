Velbert: IHK gab Bürgermeister-Kandidaten das Wort

Velbert. Wer wird am 13. September Stadtoberhaupt in Velbert? Die IHK Düsseldorf hatte sechs Bürgermeister-Kandidaten in ihre Wahlkampfarena eingeladen.

Durch die Corona-Kontaktbeschränkungen verlagert sich vieles ins Internet, so auch der Kommunalwahlkampf am 13. September. Den Auftakt machte jetzt die Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf, die zu ihrer IHK-Wahlkampfarena passenderweise in ein Eventhotel an der Düsseldorfer Arena eingeladen hatte. Gleich sechs Bewerber kandidieren als Velberter Bürgermeister: „So viel hatten wir noch nie, das Bürgermeisteramt von Velbert scheint äußerst attraktiv zu sein“, vermutete Helmut Rehmsen.

Unternehmen in der Krise stärken

Bevor der WDR-Moderator („In Langenberg steht unser Sender, das verbindet.“) den Ball in die Runde warf, betonte IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen den besonders klaren industriellen Fokus von Velbert mit mittelständischen, sehr innovativen Unternehmen, die aber von der Krise sehr geprägt seien, weil viele Automobilzulieferer darunter sind, die nun gestärkt werden müssen. Zum Einstieg sollten die Kandidaten ihr wirtschaftliches Profil vorstellen.

Kandidaten setzen Schwerpunkte

Auf leeren Rängen: Die sechs Bürgermeister-Kandidaten sahen sich bei der Gelegenheit auch die Düsseldorfer Arena an. Foto: Paul Esser

„Velbert soll eine Stadt für alle sein, da gehört die Wirtschaft zu, jeder soll sich wohlfühlen, das Ganze soll sozial gestaltet sein“, bringt es Birgit Onori (Die Linke) auf den Punkt. Und Cem Demicran (Unabhängige Velberter Bürger) will die Wirtschaft so unterstützen, dass Velbert ein Industriestandort bleibt, mit einem kleinen Fokus auf die Erweiterung der Dienstleistungsbranche. „Velbert braucht eine starke Wirtschaft, die Digitalisierung der Wirtschaft braucht aber auch Gewerbeflächen“, so das wirtschaftspolitische Motto von Rainer Hübinger (SPD). „Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir die Wirtschaftlichkeit und den Umweltschutz gemeinsam nach vorne bringen“, schildert Dr. Esther Kanschat (Bündnis 90/Die Grünen) ihr Alleinstellungsmerkmal.

Angesichts der Coronapandemie meint August-Friedrich Tonscheid (Velbert anders), dass man sich auf drei Dinge beschränken müsse: „Ökologie, Ökonomie und die Finanzen, alles anders darf man aber nicht vergessen. „Wir sind ein umfassender, herzlicher und starker Partner für die Wirtschaft in Velbert“, fasste Amtsinhaber Dirk Lukrafka (CDU) sein wirtschaftspolitisches Ziel in einem Satz zusammen und sprach die Bereitstellung von Flächen an. Damit lag der Ball im dem „Großen Feld“ und die bekannten Kontroversen wurden sichtbar. Rainer Hübinger, Dirk Lukrafka und August-Friedrich Tonscheid stehen zu der kürzlich beschlossenen Bebauung des Ackers, um nicht nur Schloss und Beschlag, sondern Dienstleister zu stärken, damit die Wirtschaft das Geld verdiene, das der Stadt überlassen wird.

Auch „Grosses Feld“ war ein Thema

Ein großer Kammerbezirk Im Internet kann man das Rededuell verfolgen auf: duessldorf.ihk.de/wahlarena. Die 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland vertreten das Interesse der zugehörigen Unternehmen gegenüber Kommunen, Landesregierungen und regionalen staatlichen Stellen. Der Kammerbezirk der IHK zu Düsseldorf umfasst neben dem Stadtgebiet Düsseldorf die zehn Städte des Kreises Mettmann.

Birgit Onori mahnte ein nachhaltiges Flächennutzungskonzept an. Dr. Esther Kanschat macht auf das große Pfund aufmerksam, dass die Landschaft in Velbert darstellt: „Wir sehen keinen Sinn darin, Flächen auszuweisen, die mit so vielen Problemen behaftet sind wie das große Feld. Wir müssen sehen, wo bei bestehenden Unternehmen Flächen frei und Dienstleistung angesiedelt werden kann.“ Cem Demicran sieht das große Feld perspektivisch und verweist auf die jahrzehntelange industrielle Erfahrung, gleich sollte die Chancen der IT-Branche genutzt werden. Die Schließung des Modehauses Mensing in der Stadtgalerie schade dem Einkaufsstandort, die Kandidaten sehen keine unmittelbare Einflussnahme der Politik. „Da sind die Spitzen der Verwaltung gefragt“, so August-Friedrich Tonscheid. Rainer Hübinger denkt, dass die Wirtschaftsförderung stark gefragt ist, Esther Kanschat sieht neben den Wirtschaftsförderern auch Velbert Marketing in der Verantwortung und setzt auf Veranstaltungen nach Corona, weil die Menschen sich treffen wollen: „Diesen Schwung sollten wir mitnehmen.“