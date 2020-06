Velbert: Im Kosmetiksalon gibt’s auch Ernährungsberatung

An eines hat Tuka Albahri immer geglaubt: Dass sie ihren Weg macht und dass das Leben einfach gut wird. Daran glaubte sie, als sie in einer lebensgefährlichen Aktion mit anderen syrischen Flüchtlingen tagelang über das Mittelmeer schipperte. Daran glaubte sie auch, als sie nach der Rettung in München zunächst mit ihrer Familie in einem trostlosen Wohncontainer lebte. Heute verschönert die 22-Jährige in ihrem eigenen Kosmetiksalon „Tuka Aesthetics Clinica“ an der Wilhelmstraße Frauen aus Düsseldorf, Köln und natürlich Velbert. Abends büffelt sie für die Heilpraktiker-Prüfung, denn Stehenbleiben, auf den Lorbeeren ausruhen, das kommt für dieses Energiebündel – „Nennen Sie mich einfach Tuka“ – nicht in Frage. Mit ihrem 85 Quadratmeter großen Salon gegenüber dem alten Bunker hat sich Tuka Albahri ihren Lebenstraum erfüllt. Und dabei auch auf ihr Bauchgefühl gehört. Doch der Reihe nach.

Fünf Tage auf dem Mittelmeer unterwegs

„Tuka. Aesthetics Clinica“ liegt an der Wilhelmstraße schräg gegenüber des alten Bunkers. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Ich wurde in Damaskus geboren, 2012 zogen wir nach Libyen“, erzählt die 22-Jährige in fehlerfreiem Deutsch. „Dort war es auch ganz schlimm. Sie müssen sich vorstellen, ein Land völlig ohne Recht und Gesetz, wir wollten einfach nur weg.“ Der Vater entschließt sich, mit der Familie – Frau und vier Kindern – über das Mittelmeer zu flüchten. Eine lebensgefährliche Aktion, wie die damals 16-Jährige kurz darauf erfahren hat. „Ein paar Boote nach uns, die sind alle gestorben.“ 1800 Euro pro Erwachsener habe ihr Vater damals gezahlt, 1400 Euro pro Kind. „Ich weiß noch, es wurde uns ein großes, sicheres Boot versprochen.“ Die Realität habe dann anders ausgesehen: Eingepfercht mit vielen Menschen in einem Mini-Boot, kaum Wasser und Nahrung, sei man nach fünf Tagen völlig erschöpft in Italien gelandet.

Bei Nachbarn deutsch gelernt

Mit dem Bus ging es weiter nach München, die Ankunft wird die junge Frau nie vergessen: „Da waren Polizisten. Und man hatte keine Angst, dass die einen mit Waffen bedrohen. Die waren richtig nett, haben uns geholfen.“ Über ein Jahr lebte die Familie in Bayern in einer Flüchtlings-Wohnung. Hier bewies Tuka einmal mehr, was eine ihrer Stärken ist: nicht warten, einfach machen. So nahm sie schnell Kontakt auf mit deutschen Nachbarn. „Ich fragte einfach: Haben Sie Zeit, mir Deutsch beizubringen?“ Viele in dem Dorf hätten sie unterstützt, legten so eine gute Basis. „Ich wollte mein Abitur machen, ich hatte ja schon zuhause die 11. Klasse hinter mir.“ Der Vater schickte sie auf eine arabische Privatschule in Bonn-Bad Godesberg, danach schrieb sie sich an der Fachhochschule Bochum für das Fach Soziale Arbeit ein. Bochum, weil die Familie inzwischen dort lebte.

Eine schlechte Behandlung mit Folgen

Die Kundin soll sich wohl fühlen, wenn sie auf ihre Behandlung wartet. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Ich habe aber schon beim Praktikum gemerkt: Das war einfach nichts für mich“, erzählt Tuka Albahri. Nach einem Besuch in einem Kosmetiksalon, in dem sie sich als Kundin überhaupt nicht gut aufgehoben fühlte, sei es ihr dann wie Schuppen von den Augen gefallen: „Diese Frau war einfach nicht gut. Sie hatte keine Zeit und keine rechte Lust, und ich dachte: Das kannst du besser.“ Gesagt, getan, der Funke sprang über. Die Ausbildung an der Kosmetik-Fachschule habe ihr viel Spaß gemacht. „Chemie, Anatomie, ich lerne ja gern. Und Schönheit liegt mir am Herzen.“

Über den erfolgreichen Abschluss und folgende Weiterbildungen zeugen die Qualifikationen, die an der Wand ihres Salons hängen. „Ich hatte dann in meiner Bochumer Wohnung ein Gewerbe angemeldet, unter meinen Kundinnen waren auch arabische Frauen aus Köln und Düsseldorf.“ Doch Tuka wollte raus aus der Wohnung, wollte ihren Beruf professioneller aufziehen, wollte einen richtigen Salon. Am liebsten in der Nähe des Rheinlandes, wegen ihrer Eltern aber auch nicht zu weit weg von Bochum.

Fröhliche Nevigeser überzeugten

Behandlung auf Instagram Tuka Aesthetics Clinica, Wilhelmstraße 4-6, ist dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Montags und Samstags erfolgen Termine nur nach Absprache. Kontakt: 02053 4239586 oder per WhatsApp 0176 30 76 39 88 oder Mail: toukaalbahri@gmail.com Beim Onlinedienst Instagram hat Tuka Albahri unter tukakosmetik einige ihrer Behandlungen gefilmt.

„Ich hatte an Essen gedacht, und, ja, auch an Velbert und hab dann im Internet gesucht.“ Dass ihre Wahl auf Neviges und nicht auf Velbert-Mitte fiel, wo es es auch ein interessantes Angebot gegeben habe, begründet sie so: „Neviges ist fröhlich. Ich kam hierhin, die Leute lächeln, man hat mir weiter geholfen, ich hab mich gleich wohl gefühlt.“ Im Februar eröffnete sie dann „Tuka. Aesthetics Clinica“ und ist froh, nach dem Lockdown jetzt mit den entsprechenden Hygiene-Regeln richtig loslegen zu können. „Jede Frau kann schön sein“, ist Tuka überzeugt. Die Palette an Anwendungen ist groß, die Wirkung ließe manchmal nicht lange auf sich warten: „Viele Leute schlafen bei mir ein, wenn sie sich entspannen.“ Die Freude an ihrem Beruf ist Tuka Albahri anzusehen, und dass sie zurzeit abends für die Heilpraktiker-Ausbildung büffelt, sieht sie dabei als gute Ergänzung. Nun muss nur noch eine Wohnung her: „Ich hab mir mit meinem Verlobten schon was angeguckt. Neviges ist einfach schön.“