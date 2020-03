Velbert: Immunsystem stärken im Kampf gegen Coronavirus

Eines stellt Apothekerin Martina Bellers gleich klar: „Maßnahmen wie häufiges, gründliches Händewaschen sind wichtig, um die Ansteckung von Mensch zu Mensch zu verhindern und damit die Verbreitung zu verlangsamen. Aber eine völlige Keimfreiheit wird es nicht geben.“ Doch könne man eine Menge tun, um bei einer Infektion die Viren in Schach zu halten. „Das sind dann die Fälle, die ohne große Symptome ablaufen.“ Damit das Virus möglichst wenig Schaden anrichten könne, sei eine Stärkung des Immunsystems immens wichtig. „Der Körper muss am besten sofort die Chance haben, um Antikörper zu bilden.“ Dabei helfe wie so oft frisches Obst, vitaminreiches Gemüse, allgemein eine gesunde Ernährung. „Unser Immunsystem muss so versorgt werden, dass es schlagkräftig ist.“

Auch genügend Schlaf stärkt den Körper

Dabei helfen bestimmte Heilpflanzen, Enzyme, genügend Schlaf und nicht zuletzt auch eine Portion Gelassenheit. „Wir dürfen die Psyche nicht vergessen, dürfen nicht das Vertrauen in den eigenen Körper verlieren“, sagt die Apothekerin und Heilpraktikerin aus Neviges. Und zitiert einen Pionier der Infektionslehre, den französischen Mediziner Claude Bernard (1813-1878): Mit seiner Überzeugung: „Der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles“ gewann Bernard einst den lebenslangen Wettstreit gegen seinen Konkurrenten Louis Pasteur, der die Mikroben als Dreh- und Angelpunkt der Virenbekämpfung sah.

Ein gutes Milieu herstellen

Velbert Desinfektionsmittel wird selbst hergestellt Nicht immer gibt es die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. In der Apotheke gibt es ein Desinfektionsmittel für die Hände, das Mittel wird selbst im Labor hergestellt. Die Inhaltsstoffe sind vorhanden. Ein Problem, so Martina Bellers, könnte in der nächsten Zeit ein Mangel an Gefäßen sein.

„Für ein gesundes Milieu sorgt man durch gute pflanzliche Ernährung und einen gesunden Säure-Basenhaushalt“, erklärt Martina Bellers: Paprika, Orangen und Zitronen zum Beispiel seien nicht nur basisch, sondern dazu noch reich an Vitamin C – nach wie vor eine der besten Waffen auch gegen das Grippevirus. Auch Grünkohl, der jetzt noch Hochsaison hat, füllt Vitamin C-Depots auf. Zusätzlich, um die Versorgung in kritischen Zeiten sicherzustellen, könne man auch zu einem reinen Vitamin C-Präparat greifen. „Hochdosiert mindestens ein Gramm am Tag.“ Auch könne eine spezielle Säure-Basenkur dabei helfen, dass Virusreste schneller aus den Zellen zur Leber transportiert und dann ausgeschieden würden.

Zink und Selen als Schutzpolizei

Bei den Mineralien sorgen, so die Apothekerin, vor allem die Mineralien Zink und Selen dafür, „dass der Zaun so hoch ist, dass möglichst wenige Viren drüber klettern können.“ Beide Mineralstoffe seien an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. „Die Herstellung von Abwehrzellen in der Thymusdrüse ist zum Beispiel zinkabhängig. Das sieht man auch bei Herpeserkrankungen, ist ja auch ein Virus.“ Selen sei ein sehr wichtiges Antioxidans und verhindere die Bildung von schädlichen Radikalen. „Radikale schaffen hochreaktive Substanzen, die Zellen schädigen können.“

Zistrose zum Lutschen und als Tee

Bei den Heilpflanzen machten das Zistrosekraut, als Tee oder Lutschdrops, sowie Beta Glucane, ein Stoff aus Pilzen, Viren das Leben schwer. „Sie regenerieren unsere Schleimhaut sowohl im Darm als auch im Mund-Rachenraum, den Eintrittspforten für Viren und andere Keime.“ Bei einer gesunden Schleimhaut, so erklärt die Expertin, fänden die Viren keine Rezeptoren, um sich festzukrallen. Auch ein spezielles Rachenspray aus den Knospen schwarzer Johannisbeeren verhindere ein Festsetzen der Viren. Daneben gelten Extrakte aus dem Sonnenhut als allgemein immunstärkend. Nicht zu vergessen im Kampf gegen Viren seien Enzyme. „Die bildet der Körper selbst, um aufzuräumen, quasi wie ein Putzmittel.“ Bei einer heißen Hühnersuppe – beliebtes Hausmittel bei Erkältungen – nehme man zum Beispiel Lysozym auf. „Man kann Enzyme, um den Abbau von Keimen zu beschleunigen, auch als Präparat in höheren Dosen zuführen.“

Flüssigkeit zum Abtransport

Auch die Homöopathie biete ein großes Spektrum, das Immunsystem zu aktivieren. „Zum Beispiel hilft der weiße Schwalbenwurz, Gifte auszuscheiden, so lautet der lateinische Namen Vincetoxicum: besiegt das Gift.“ Nicht zuletzt laute auch bei der Virenbekämpfung der Rat, ausreichend zu trinken, um den Abtransport zu beschleunigen. Wasser, Kräutertees, am besten mal eine Tasse mit Zistrose.