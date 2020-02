Velbert: In Tönisheide werfen Jecken den Grill draußen an

Karnevalszug ausgefallen, kein Bierchen auf dem Kirchplatz und dann miesepetrig zuhause hocken? Aber nicht mit den Tönisheidern. Sie machten aus der Not eine Tugend – auch wenn Janine Richardt, erste Vorsitzende des Tönisheider Karnevalvereins Zylinderköpp, schon enttäuscht war: „Das Herz schlägt natürlich für den Zug“, stellt sie unmissverständlich klar. Und natürlich sei es sehr schade, dass der Zug am Tulpensonntag, wie so viele andere Züge in NRW, wegen des Sturms ausfallen musste. „Aber wir machen das Beste draus, man kann es nicht ändern.“ Um sieben Uhr morgens stand die traurige Gewissheit fest: Kein Karnevalstreff auf dem Kirchplatz und kein Umzug durchs Dorf.

Eine Entscheidung für die Sicherheit

„Wir haben noch bis zuletzt gehofft“, so Richardt, doch der Vorstand der Zylinderköpp sah keine andere Möglichkeit. Zugleiter Jürgen Kratz meint: „Schade ist es um die Vorarbeit. Vor allem für die Kinder am Straßenrand und in den Fußgruppen tut es mir leid.“ Doch am Ende habe man sich einfach für die Sicherheit aller entschieden. „An der Hochstraße fliegt man ja fast weg, da ist kein Vorankommen“, stellt Janine Richardt fest. Kleines Trostpflaster: Der Mottowagen der Zylinderköpp reihte sich Rosenmontag beim Umzug in Velbert-Mitte ein. Insofern war die Arbeit der Vereinsmitglieder nicht ganz umsonst.

Draußen den Grill angeworfen

Spontan trafen sich die Jecken nach der Absage des Zuges im Bistro Treffpunkt an der Nevigeser Straße. Bei Kölner Karnevalshits ließ es sich in dem muckelig-warmen Lokal herrlich schunkeln. „Nee, was war das doch früher ne supejeile Zick“ – aber bloß nicht wehmütig werden, auch im Hier und Jetzt, im knallvollen Bistro, war es einfach nur schön. Damit die für den Karnevalstreff gekauften Lebensmittel nicht auf dem Müll landeten, wurde extra noch vor dem Lokal gegrillt. Ein Gewinn für alle, so hatten die feiernden Jecken sogar noch eine prima Grundlage fürs Bier. Und es gibt ja auch einen weiteren Lichtblick. „Wir planen den Zug nachzuholen“, sagt Janine Richardt. Wann genau, könne man zwar noch nicht sagen, doch ein Termin im April oder Mai wäre wünschenswert. „Da müssen wir aber noch mit der Stadt sprechen“, so Richardt weiter. „Das Schöne ist, alle Teilnehmer haben uns zugesagt, beim nächsten Mal auch dabei zu sein.“ Kamelle, die Hoffnung auf einen Tönisheider Karnevalszug ist noch nicht gestorben.