Velbert: Jäger schützen kleine Rehkitze vor dem Mähdrescher

Viele Jäger in der Kreisjägerschaft Düsseldorf und Mettmann investieren in diesen Tagen viel Zeit, um die jetzt oft erst wenige Tage alten Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren. Häufig suchen sich die Ricken zur Ablage ihrer Jungen das schützende hohe Gras der Grünlandflächen. Wenn für die Landwirte nun die Mahd ihrer Wiesen ansteht, droht dem Rehnachwuchs der grausame Tod in den Mähbalken der schnellen, modernen Maschinen.

Gefundene Kitze werden unter Körben geschützt. Lange Stangen mit Fahnen warnen die Maschinenführer. Foto: U.Brücher / Kreisjägerschaft

Jäger gehen auf die Suche

Von verantwortungsbewussten Landwirten rechtzeitig informiert, gehen die Jäger nun mit ihren ausgebildeten Hunden wenige Stunden vor der Mahd auf die Suche nach den Kitzen. Gefundene Jungtiere werden vorübergehend unter Körben geschützt, auf die der Maschinenführer durch Fahnen aufmerksam gemacht wird. Mehr und mehr setzt sich die Suche mit Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind, durch. Auf diese Weise können viele Kitze gerettet werden.

Hunde an der Leine halten

Kaum zu retten aber sind die unbeholfenen Rehjungen auf ihren staksigen Beinchen, wenn sie von Hunden aufgespürt werden. Für die zarten Kitze ist auch der Biss kleinerer Hunde tödlich. Hundehalter und Spaziergänger sollten deshalb unbedingt auf den offiziellen Wegen bleiben und die Grünlandflächen der Landwirte nicht als Spielwiese und Übungsterrain für ihre Hunde missverstehen. Macht sich ein Hund über Wild her, muss sich der Halter gegebenenfalls der Wilderei verantworten.