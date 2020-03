Velbert: Jugendliche attackieren 46-Jährigen in Langenberg

Langenberg. In Velbert-Langenberg ist ein 46-Jähriger offenbar grundlos von zwei Jugendlichen attackiert worden. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Ein 46-Jähriger ist am Samstagabend von zwei Jugendlichen angegriffen worden. Das hat der Mann der Polizei angezeigt. Demnach saß er gegen 20 Uhr auf einer Parkbank an der Grundschule Kuhstraße, um Pause zu machen und ein Bier zu trinken. Plötzlich seien die beiden Jugendlichen aufgetaucht, hätten ihn – laut Polizeibericht – „vollkommen überraschend und grundlos sofort massiv beleidigt, bedroht und zum Verlassen der Örtlichkeit aufgefordert.“ Bevor er habe reagieren können, sei ihm dann von den beiden jungen Männern aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden, gab der 46-Jährige wenig später bei der Polizei zu Protokoll. Danach seien die beiden zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei suchte sofort nach den beiden jungen Männern, allerdings erfolglos. Das Opfer lieferte aber eine Beschreibung der beiden Angreifer: die beiden jungen Männer sind etwa 16 Jahre alt, haben schmale Staturen und trugen ausschließlich weiße und schwarze Klamotten. Die Beamten veranlassten weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen und leiteten ein Strafverfahren ein. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.