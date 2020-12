Velbert: Katholische Weihnachtsgottesdienste live im Netz

Velbert Die Präsenzgottesdienst an den Feiertagen in den katholischen Kirchen sind ausgebucht. Die Gemeinde übertragt die Feiern ins Internet.

Da wegen der Corona-Pandemie nur wenige Gläubige zu den Gottesdiensten in die Kirchen kommen dürfen, St. Michael und Paulus in Velbert zusätzlich streamen daher alle Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Marien an Heiligabend live ins Internet. So können auch die Gläubigen zuhause mitfeiern, wenn sie keinen Platz in der Kirchen bekommen haben oder wegen der Pandemie nicht aus dem Haus wollen. Die Links zum Livestream sind auf der Homepage der

Pfarrei unter www.st-michael-paulus-velbert.de zu finden.

Folgende Gottesdienste werden live gestreamt: 16.30 Uhr Krippenfeier; 18 Uhr Christmette;

23 Uhr Christmette.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Auf dem Außengelände der Kindertagesstätte St. Paulus gibt es an Heiligabend

einen gestalteten Krippenweg mit entsprechenden Krippenbildern für Familien

mit Kindern geben. Es werden Teilnehmerlisten geführt, jedoch ist keine

vorherige Anmeldung nötig. Der Krippenweg ist von 14 bis16.30 Uhr

geöffnet und funktioniert im Einbahnstraßensystem. Am Ende erwartet die

Familien ein Weihnachtssegen und eine kleine Überraschung für den

Heiligabend zu Hause.

Wer eine häusliche Weihnachtsfeier möchte, für den liegen in den

Kirchen an Weihnachten Schriften aus. Die Feier umfasst folgende Elemente: Lieder, Gebete, das

Weihnachtsevangelium, Fürbitten, Vaterunser und Segen und beinhaltet somit alle Elemente des

gewohnten Gottesdienstes. Weitere Berichte aus Velbert finden Sie hier.