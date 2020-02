Velbert: Kleine Jecken lassen es in der Glocke krachen

Es heißt doch Kinderkarneval – was machen denn dann die vielen Tiere hier im Glockensaal? Unter Rehen, Bienen und Dinosauriern herrscht ein tierisches Chaos. Auch die Indianer und Polizisten bringen keine Ordnung in den Trubel, sondern mischen begeistert mit. Nach dem Kolpingkarneval und „Hardenberger Glockengeläut, dem Karneval zur Kaffeezeit“ waren nun die kleinen Narren an der Reihe – und sie ließen es in der Glocke ordentlich krachen beim Kinderkarneval der katholischen Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens. Ein besonders bekannter Freund fehlte aber noch. Der weltberühmte sprechende Elefant Benjamin Blümchen, so wurde es angekündigt, soll zu Besuch nach Neviges kommen. Jetzt steht Bob allein mit Helm, Weste und Ausrüstung auf der Bühne in der Glocke. Erst als die Kinder laut rufen, kommt Jan Helbig alias Benjamin mit wackelnden Pappohren, aber rüssellos, hereingestürmt. Dann kann es endlich losgehen mit Tanz, Musik und Spielereien.

Andrang freut die Organisatoren

Tiger Lilli legt mit der Prinzessin eine flotte Sohle aufs Parkett. Foto: Alexandra Roth / Funke Foto Services

Da kann auch der Schüchternste nicht anders als fröhlich mitzuspringen. Was das Organisationsteam besonders freut, das ist der riesige Andrang: „Es sind ganze 95 Kinder aus der Umgebung“, verkündet Simone Tüsselmann, im Kürbiskostüm. Sie kann sich das schwankende Interesse selbst nicht genau erklären, freut sich aber darauf, die Sechs bis Zwölfjährigen mit einem bunten Programm in Partylaune zu versetzen.

Der kleine Bruder darf mit

Eigentlich haben nur Narren ab Sechs hier Zutritt, nur der kleine Jacob ist schon mit fünf Jahren mit an Bord. Seit sein Bruder Leopold (9) ihm so begeistert von den letzten Karnevalsfeiern in der Glocke erzählt hatte, wollte er unbedingt mitkommen – und er liefert zudem ein gutes Argument: „In drei Tagen habe ich sowieso Geburtstag“, erzählt er und präsentiert stolz seine Kamera. Die ist zwar nur aus Alufolie und kann keine Fotos schießen, aber es braucht auch gar keine Erinnerungsfotos, um diesen tollen Tag im Gedächtnis zu behalten. Schließlich tritt Cowboy Leopold heute noch mit den Wölflingen von den Pfadfindern auf, so etwas vergisst man nicht als kleiner Bruder.

Bob, der Baumeister moderiert

Und die Hände zum Himmel...Das Mitmachprogramm ließ keinen kalt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Alessio Fricano steht bereits das zweite Mal auf der Bühne. In den Stiefeln von Bob, dem Baumeister, übernimmt er die Moderation und animiert die kleinen Zuschauer zum Mitmachen. „Der Karneval wurde mir quasi in die Wiege gelegt“, lacht er. Schließlich ist er nur einer aus der großen Familie Fricano, die immer beim Nevigeser Karneval mitwirkt. So hat zum Beispiel Adriana Fricano zusammen mit ihrer Mutter Andrea auch dieses Jahr wieder eine tolle Choreographie für die Funkenmariechen zusammengestellt und mit ihnen eifrig geprobt. Da passt es prima, dass Alessio nun das Programm moderiert. „Vorher ist man vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber auf der Bühne geht es dann“, erzählt er und tanzt nur fünf Minuten später spontan bei den Mädchen der Tanzschule Höschler mit.

Ein unvergessen schöner Tag

Velbert Donnerstag feiern „die Weiber“ Im Pfarrheim Glocke, Tönisheider Straße 8, geht es am Donnerstag, 20. Februar, weiter im Programm: Dann wird ab 18 Uhr beim „Weiberkarneval“der kfd ordentlich gerockt. Zum Programm: Unter anderem treten die Kolpingfrauen und die Funkenmariechen auf. Karten für den „Weiberkarneval“ kosten zwölf Euro, erhältlich bei Martha Willwoll unter 02053 40109.

„Nach dem Programm geht es dann mit freiem Tanz weiter“, erzählt Ann-Christin Daldrup und deutet nach oben. Unter der Decke hängt ein großes Netz mit bunten Luftballons, von den wenigsten bisher entdeckt. Sie sind viel zu sehr damit beschäftigt, die Süßigkeiten aufzulesen, die die netten Moderatoren in die Menge werfen. Für Annika (10) ist der Tag aber auch ohne die zusätzliche Überraschung von oben nicht zu übertreffen. „Karneval ist für mich, einfach zu tanzen und mich zu verkleiden.“ Da war sie beim Nevigeser Kinderkarneval genau richtig.