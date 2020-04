Velbert: Künstlerin gestaltete die Wallfahrtskerze 2020

Neviges. Karola Teschler gestaltete für die Wallfahrt in Velbert eine außergewöhnliche Kerze. Auch Farben spielen in dem Kunstwerk aus Wachs eine Rolle.

Als Karola Teschler den knapp einen Meter hohen weißen Rohling vor sich stehen sah, da sprudelten gleich die Ideen. „Was gehört zur Wallfahrt? Die Verehrung Marias, die Rose und natürlich der Dom, daran hab ich mich orientiert. Und mir dann überlegt, wie ich das am besten umsetze.“ Die Künstlerin Karola Teschler (61) hat schon viele Projekte auf die Beine gestellt und begleitet. Doch die Wallfahrtskerze 2020 zu gestalten, das sei für sie schon auch eine Ehre gewesen. Die außergewöhnliche Kerze passt zu einer ungewöhnlichen Wallfahrt: So mussten wegen der Corona-Krise bis Ende August allen Wallfahrtsgruppen abgesagt werden, nur einzelne Pilger dürfen kommen. Und zum Beginn der Wallfahrt gibt es keinen öffentlichen Gottesdienst – aber dafür etwas ganz Besonderes.

Pastor Schilling ist begeistert

Probelauf mit Küster Udo Elsen: Einmal vernünftig aufstellen und dann wieder ab in die Sakristei mit dem guten Stück. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Nicht zum ersten Mal sorgt Karola Teschler mit einem Kunstwerk aus Wachs für Aufsehen in einer Kirche. Auch bei Pastor Daniel Schilling, der zwar erst seit Januar Wallfahrtsleiter in Neviges ist, aber in Tönisheide aufwuchs, haben ihre Kreationen Spuren hinterlassen: „Ich kann mich noch immer an eine wunderschöne Kerze erinnern, die Frau Teschler vor Jahren für den Wallfahrtsdom gestaltet hat. Obwohl dies bestimmt an die zwanzig Jahre her ist, hat sich das Bild der Kerze tief in mein Herz gegraben. So war es für mich selbstverständlich jetzt, da ich für die Wallfahrt und den Dom tätig bin, sie zu bitten, wieder eine Kerze zu gestalten. Das Ergebnis ist so wunderschön, dass ich nur sehr dankbar sein kann.“

Ein Ratschlag für den Küster

Kunstverein gegründet Die freischaffende Künstlerin Karola Teschler (61), geboren im Westerwald, lebt seit 34 Jahren in Neviges. 2003 gründete sie den internationalen Kunstverein „European Artists“. Als Vorsitzende des „Neas Hope – Eine Welt Kreis“ kümmert sie sich um Patenschaften von Kindern in Kenia. Zurzeit absolviert Karola Teschler ein Studium Fotografie/Medien an der Hochschule für bildende Künste in Essen.

Rund zehn Stunden hat das Gemeindemitglied der katholischen Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens an jenem Kunstwerk gearbeitet, das Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp am Freitag zur Wallfahrtseröffnung entzünden und segnen wird. Danach zündet Küster Udo Elsen die Kerze an jedem Gottesdienst an. Praktischer Ratschlag der Künstlerin an den Küster: „Und wenn sie runterbrennt, können Sie die Rose abnehmen. Damit da nicht alles herunterläuft, soll ja auch noch später schön aussehen.“

Die prächtigen Rosen bereiteten der 61-Jährigen am meisten Arbeit. Blatt für Blatt wurde das Wachs erst aufgewärmt, dann geformt. „Das mach ich mit der Hand oder auch mit dem Fön. Das Wachs muss vor allem gleichmäßig durchgewärmt werden, damit man es mit den Fingern bearbeiten kann.“ Begonnen wird außen, also mit den großen Blättern, in Richtung Knospe wird es dann immer kniffliger. „Ich arbeite ja generell viel mit den Händen, das war jetzt nicht so ein Ding.“

Blau ist die Farbe Marias

Jedes Rosenblatt hat Karola Teschler mit der Hand geformt. Zum Schluss hat sie auch das Domdach mit Goldacryl bepinselt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Dass die blaue Ranke ab und zu absteht vom Kerzenrohling, hat einen besonderen Grund: „Es heißt ja: Maria, breite den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus. Der Abstand, der soll ein wenig das Ausbreitens des Mantels darstellen“, erläutert Karola Teschler. Bei der Farbe habe sie nicht nachdenken müssen: „Blau, blau ist ja die Farbe Marias.“ Fehlt noch Element Nummer drei auf der Kerze, der Dom: Auf den ersten Blick sind die typischen Umrisse des zeltartigen Gotteshauses von Prof. Gottfried Böhm zu erkennen, fein gezeichnet mit schwarzem Wachs. Und als wenn das alles nicht schon Mühe genug wäre, kam ganz zum Schluss doch noch der Pinsel zum Einsatz: Jedes Rosenblättchen, jede Zacke des Domes wurde zart mit Goldacryl überzogen. „Das wirkt ein bisschen feiner, nimmt vor allem dem Schwarz die Härte.“

Ja, das alles habe Karola Teschler, die rein ehrenamtlich zwei Tage an dem guten Stück gesessen hat, auch viel Spaß gemacht. Was auch ein wenig daran liegt, wo ihre Kerze bald brennen wird: „Diese ganze Kirche ist ja ein einziges Kunstwerk. Man mag es oder man mag es nicht. Mich zieht der Dom immer wieder aufs Neue in den Bann.“