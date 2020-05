Velbert: Land gibt Geld für die Altstadt von Neviges

Schon häufig stellte Elisabete Lopes, im Planungsamt der Stadt Velbert zuständig für den Bereich Neviges, im Bezirksausschuss Förderprogramme vor, erklärte Projekte, zeigte Pläne. Zum ersten Mal sagte sie bei der Sitzung am Mittwoch in der Vorburg den Satz: „Es tut sich was in Neviges.“ Möglich machen das 237.000 Euro, die verbindlich aus dem Städtebauförderprogramm fließen. Mit dem Geld sollen unter anderem Fassaden, ein Lichtkonzept und ein Quartiersmanager finanziert werden, der sich nur um die Altstadt kümmert. „Wir waren überrascht, dass wir schon dieses Jahr ins Förderprogramm aufgenommen wurden“, freute sich auch Jörg Ostermann, Beigeordneter der Stadt Velbert.

Altstadtmanager mit Büro in Neviges

Dabei soll es sich bei dem Altstadtmanager mit einem Büro mitten in Neviges nicht etwa um einen Experten handeln, der sich nur um das Problem Leerstand kümmert. Vielmehr soll er ein Ohr für die Menschen im Stadtteil haben, Stimmungen einfangen, mit den Eigentümern reden. Was die Fassaden betrifft: Schon jetzt führe man Gespräche mit Hausbesitzern, so der Beigeordnete. „Wir sind mehr als im Fluss.“ Die Sanierung des Domparkplatzes werde sich allerdings verzögern: Das Landesamt für Denkmalschutz habe das Konzept verworfen, der Parkplatz solle später im Rahmen der Gesamtsanierung Schloss Hardenberg verbessert werden.

Es gibt eine neue Wanderroute

Mit dem vorgeschriebenen Abstand tagten die Mitglieder des Bezirksausschusses am Mittwoch in der Vorburg Schloss Hardenberg. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Dass mit einem Teil des Geldes auch der Fußgängertunnel an der Bernsaustraße verschönert werden soll, stieß bei August-Friedrich Tonscheid, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft Velbert anders, auf Kritik: „Wie wollen Sie den denn aufwerten? Da sollte das Geld lieber in wichtigere Dinge gesteckt werden.“ Im Programm vorgesehen ist auch eine neue Wanderroute zum Thema „Protestanten und Franziskaner“, ein vom Neanderlandsteig abgehender Rundweg.

Verkehr im Kuhlendahl

Bei dem bekannten Problem „Lärmbelästigung im Kuhlendahl“, hervorgerufen vor allem durch Motorradfahrer, wurde aufgrund eines Antrags der Grünen einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung sich bei der Kreispolizei Mettmann für verstärkte Geschwindigkeitskontrollen einsetzen soll. Verwaltug und Landesbetrieb Straßen NRW sollen ein Konzept zur Lärmminderung erarbeiten. Beides habe man schon in die Wege geleitet, so die Antwort der Verwaltung. Während Jörg Möller (Die Linke) anregte, die Serpentinen völlig für Motorradfahrer zu sperren, warf Esther Kanschat von den Grünen ein: „Die vernünftigen Motorradfahrer ganz auszuschließen, das kann auch kein Weg sein.“ Jedenfalls müsse etwas geschehen, so Marlies Ammann (CDU): „Es ist unerträglich geworden.“

TBV bekämpft Müll-Problem

Offenlage voraussichtlich im Juni Voraussichtlich ab dem 8. Juni soll nach Terminabsprache im Rathaus die Offenlage des Bebauungsplanes „Ehemaliges Krankenhaus“ erfolgen. Hier entstehen Eigentumswohnungen Nach einer Gesetzesänderung können auch Teile der Pläne im Internet angeschaut werden. Diese Änderung des Baugesetzbuches ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Zugespitzt habe sich auch das Müll-Problem, so die SPD-Fraktion. „Die Leute werfen Säcke mit Lebensmitteln neben die Container. Es ist eklig, da gucken einen die Ratten mit großen Augen an“, sagte Brigitte Djuric. Einstimmig angenommen wurde der Antrag der SPD, die Technischen Betriebe Velbert (TBV) Vorschläge zur Verbesserung der Situation erarbeiten zu lassen. Was mehr eine Formsache war, hatte Bernhard Wieneck, TBV-Geschäftsbereichsleiter Verkehr, Entwässerung und Abfall, doch zuvor ausführlich ein Konzept vorgestellt. So werden unter anderem Container-Standorte auch samstags gesäubert, bei einigen schaue man sogar zweimal täglich nach. Auch sollen „Müll-Sheriffs“ des Kommunalen Ordnungsdienstes Übeltäter auf frischer Tat ertappen. Mehr aus dem BZA folgt in einer der nächsten Ausgaben.