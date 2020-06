Velbert-Langenberg: Friseur arbeitet unter freiem Himmel

Die Sonne scheint auf den Teich, der idyllisch zwischen Sträuchern und Schatten spendenden Bäumen liegt. Vögel zwitschern, gleich nebenan summt es im Insektenhotel. Auf dem Kopf Aluminiumstreifen, die die Farbe von den nicht zu färbenden Haarsträhnen trennt. Das ist ganz bestimmt kein normaler Friseurbesuch.

Piero Vecchio hatte bereits im letzten Jahr die Idee, statt in den Räumen der Villa „Alter Rosenberg“ einfach draußen in dem parkähnlichen Garten zu frisieren. Pläne dafür lagen schon in der Schublade und noch vor dem Lockdown hat er sich an die Umsetzung gemacht. Das Ergebnis: Frisiertische und Waschbecken im sichtgeschützten Bereich gleich neben dem Friseursalon an der Hauptstraße 101.

Sonnensegel sorgen für Schatten

Was für eine Aussicht: So macht das Haareschneiden gleich viel mehr Spaß. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Gearbeitet wird in dem gepflasterten Bereich, über dem Sonnensegel für Schatten sorgen. Während Kunde Bernd Linkert auf seinen Haarschnitt wartet, liegt der Kopf von Cornelia Brückelmann nach hinten gebeugt über dem Waschbecken. Eine weitere Kundin sitzt im Garten, lässt die Sonne auf die Haut und die Farbe aufs Haar wirken.

In dem Garten, der an einem Hang liegt, sind überall kleine Oasen angelegt, Blumen duften, leichte Tönen von Wind- und Klangspielen sorgen für ein ganz besonderes Sinneserlebnis.

Dann wendet sich Friseurmeister Piero Vecchio Bernd Linkert zu. Nach elf Wochen ist Linkert endlich wieder einmal beim Friseur. Natürliche Locken zieren inzwischen das grau-weiße Haupt: „Guck mal, wie ich aussehe!“ Wer keine Locken mag, sollte sie auch wieder loswerden dürfen.

Dann plötzlich wird Linkert ganz hektisch, das Band seiner Maske ist gerissen. Kein Problem für Vecchio, er besorgt eine der eigens für ihn gefertigten Masken und es kann an den Verschönerungsprozess gehen.

Nach dem Termin den Garten bewundern

Iwona Proske frisiert im Freien und genießt diese Art der Arbeit. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Wenn Bernd Linkert fertig ist, wird er sich noch den Garten anschauen. Friseur Vecchio ist gut gelaunt, nicht nur, weil das Angebot so gut ankommt: „Wir haben gut zu tun, es ist auch viel neue Kundschaft dabei.“ Der Freiluftfrisiersalon habe sich wie ein Lauffeuer herum gesprochen. So schnell, dass auch schon der WDR da war.

Cornelia Brückelmann ist gerade nicht erkennbar, sie sitzt mit Färbemittel im Haar am Waschbecken, lehnt sich zurück und lässt sich dann von Iwona Proske verwöhnen. Schon fließt das Wasser: „Ich genieße das, es ist echt toll, sich draußen die Haare waschen zu lassen.“

Dazu kann sie die Sonne genießen. Und auch für Friseurin Iwona Proske fühlt es sich beinahe nicht nach Arbeit an: „Es ist herrlich, es ist Arbeit, aber trotzdem kann man die Sonne genießen.“

Auflagen erschweren die Arbeit

Die erhöhten Auflagen seien nervig, durch die Masken sehe man die Gesichter nicht, auch sei das Verstehen schwierig, die Akustik schlecht. Darüber hinaus erschwerten die Abstandsregeln die Arbeit. Trotzdem: „Zum Glück haben wir so viel Platz hier. Schön, dass die Kunden und Kundinnen ihre Wartezeit auch im Garten verbringen können.“

Inhaber Piero Vecchio freut sich über den großen Anklang, auch wenn er in Cutrofiano (Süditalien) geboren wurden, wüsste er nicht, dass es Ähnliches in Italien gibt: „Dort ist es viel zu warm.“ Mit der leichten Brise und den Sonnensegeln habe man trotzdem „das Gefühl, in Italien zu sein“.