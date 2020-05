Velbert-Langenberg: Gottesdienste an Pfingsten finden statt

Langenberg. Zu Pfingsten finden in den Gemeinden in Velbert-Langenberg auch Präsenzgottesdienste statt. Für die gelten aber strenge Regeln.

Zu Pfingsten haben die Kirchen in Langenberg geöffnet, so genannte Präsenzgottesdienste finden in allen Gemeinden statt. Allerdings ist es nicht möglich, einfach mal spontan zum Gottesdienst zu gehen: Es gelten strenge Vorschriften.

Evangelische Gemeinde Nierenhof

Die evangelische Gemeinde Nierenhof feiert am Sonntag, 31. Mai, um 10 Uhr Gottesdienst im Gemeindesaal an der Kohlenstraße. Die Sitzplätze hier sind begrenzt, die Stühle stehen paarweise mit ausreichend großem Abstand.

Die Teilnahme ist allerdings nur nach Anmeldung möglich. Dazu ist entweder das Gemeindebüro telefonisch erreichbar – noch bis Freitag jeweils zwischen 9 und 12 Uhr, 02052 961494 –, oder die Platzkarte wird im Internet gebucht auf anmeldung.kirche-nierenhof.de.

Der Gottesdienst selbst beginnt um 10 Uhr; Einlass ist, so informiert die Gemeinde auf ihrer Homepage, „auch aufgrund des gleichzeitigen Streaming-Angebots auf Youtube“ nur zwischen 9.15 und 9.45 Uhr möglich. „Bitte seien Sie pünktlich“, heißt es dort, „da die Halle danach geschlossen wird.“

Damit die Gottesdienstbesucher mit den neuen, strengen Regeln zurecht kommen, hat die Gemeinde einen Ordnerdienst eingerichtet: Die Freiwilligen werden die Gemeindemitglieder ab Betreten des Kirchengeländes durch das Prozedere begleiten.

Natürlich gelten die Hygieneschutzmaßnahmen auch hier: Mund-Nasen-Schutz vor, während und nach dem Gottesdienst, Abstand von zwei Metern einhalten, gründliche Händedesinfektion – und: Kein Singen im Gottesdienst. Den Gottesdienst an Pfingstmontag gibt es allerdings nur im Internet zu sehen.

Evangelische Gemeinde Langenberg

Drei Gottesdienste zu Pfingsten bietet die evangelische Gemeinde Langenberg. Am Sonntag, 31. Mai, ist um 10 Uhr Beginn in der Alten Kirche und um 11.30 Uhr im Kirchsaal Bonsfeld. Beide Gottesdienste hält Pfarrer Volker Basse.

Der Platz für die Teilnahme ist auch hier begrenzt: In die Alte Kirche dürfen lediglich 38 Besucher und die dürfen auch nur auf den markierten Plätzen sitzen, um die Abstandsregeln einzuhalten. Wie in Nierenhof besteht auch in den beiden Langenberger Kirchen Maskenpflicht und es wird ebenfalls nicht gesungen.

„Die Kirche ist auf vorgegebenen Wegen zu betreten und zu verlassen“, mahnt die Gemeinde auf ihrer Homepage. Anders als in Nierenhof werden hier allerdings die Namen und Adressen der Gottesdienstbesucher vor Ort erfasst, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Etwas entspannter dürfte der Pfingstmontag werden – sofern das Wetter mitspielt. Ist es trocken, beginnt der Gottesdienst mit Pfarrer Jens Blaschta um 10 Uhr unter freiem Himmel an der Windrather Kapelle. Maskenpflicht besteht dort dann nicht. Ob der Gottesdienst stattfindet, wird um 9 Uhr auf der Homepage bekannt gegeben.

Katholische Gemeinde St. Michael

Die Neuapostolische Kirche Langenberg bietet zu Pfingsten keinen Präsenzgottesdienst an. Stattdessen gibt es eine Übertragung auf dem Internet-Portal Youtube aus Dortmund mit dem Stammapostel. Beginn ist um 10 Uhr.

Wiederum nur nach Anmeldung dürfen die drei Pfingstgottesdienste in der katholischen Kirche St. Michael besucht werden. Bis Freitag, 29. Mai, 12 Uhr ist das möglich: 02051 9579-17.

Los geht es am Samstag, 30. Mai, um 19.30 Uhr mit der Pfingstvigil, die als Wortgottesdienst abgehalten wird. Gleiches gilt für den Montag, 1. Juni, 10 Uhr. Die Heilige Messe feiern die Langenberger Katholiken am Sonntag, 31. Mai, ab 10 Uhr in der Kirche St. Michael.

Natürlich gelten auch für St. Michael die gängigen Regeln: Abstand halten zu anderen Kirchgängern, nicht Singen und vor, während und nach dem Gottesdienst die Maske tragen.