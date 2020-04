Velbert-Langenberg: Polizei klärt Unfallflucht auf

Dank Tipps von Zeugen hat die Polizei in Velbert-Langenberg eine Unfallflucht aufgeklärt.

Langenberg. Eine Frau hatte in Velbert-Langenberg einen Unfall gebaut und sich nicht um den Schaden gekümmert. Nun ist sie erwischt worden.

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei ziemlich zügig eine Unfallflüchtige gefunden. Am Donnerstag, 9. April, hatten Anwohner der Hohlstraße gegen 16 Uhr von ihrem Balkon aus einen lauten Knall gehört. Sie schauten nach und sahen, dass die Fahrerin eines grauen Mercedes beim Rückwärtsfahren offensichtlich einen in Höhe der Hausnummer 80 geparkten Golf beschädigt hatte. Die Dame stieg auch tatsächlich aus und begutachtete den Schaden – stieg dann aber wieder in ihre A-Klasse und fuhr davon.

Die Zeugen informierten daraufhin den Besitzer des Golfs, der dann die Polizei hinzurief. dank der Zeugen bekamen die Beamten nicht nur das Kennzeichen der flüchtigen Unfallverursacherin, sondern auch eine detaillierte Personenbeschreibung. Die Beamten machten sich auf den Weg zur Anschrift des Fahrzeughalters und erkannten aufgrund der guten Beschreibung auch die Unfallfahrerin sofort.

Die 80-jährige Dame gab schließlich auch zu, den Unfall an der Hohlstraße verursacht zu haben. Nach eigener Einschätzung, so heißt es im Polizeibericht, habe sie jedoch nur einen geringen Schaden verursacht. Aus diesem Grund sei sie davon gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern und eine Kontaktaufnahme zu ihr zu ermöglichen.

Die Beamten hakten nach und dann gestand die Fahrerin auch noch, dass sie vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe. Die Polizei nahm die Langenbergerin mit zur Wache, dort musste sie einen Alkoholtest machen. Ergebnis: circa 1,6 Promille. Die Beamten nahmen ihr erst einmal den Führerschein ab und untersagten ihr bis auf weiteres das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren ein.

Den Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 700 Euro, allein an dem Golf beläuft sich die Summe auf geschätzte 500 Euro.