Velbert-Langenberg: Schreiner Kleinkauf denkt nicht an Rente

Es riecht nach frisch geschnittenem Holz und nach Leim, Sägespäne liegen rund um eine Maschine, an einem Werktisch feilt ein Mitarbeiter an einem Möbelstück. Hans-Peter Kleinkauf steht mitten in der Halle in Bonsfeld: groß gewachsen, die hellbraune Arbeitshose an, die Hände in die Hüften gestemmt. „Ist das nicht eine tolle Werkstatt?“, fragt der 65-jährige Schreinermeister. „So groß, viel Tageslicht, eine Rampe. Einfach super.“

Vor 22 Jahren schon ist Kleinkauf mit der Schreinerei an die Bonsfelder Straße gezogen. Der Anlass dafür war kein schöner, denn 1997 brannte der alte Betrieb völlig aus. Ein Kurzschluss hatte das verheerende Feuer verursacht, dem mehrere Gebäude in der Altstadt zum Opfer fielen. Verletzt wurde keiner, die Ruinen sind längst verschwunden.

Der Urgroßvater hat den Betrieb gegründet

Da geht’s lang: Hans-Peter Kleinkauf hat in seiner Schreinerei in Velbert-Langenberg gerade diesen Stuhl repariert. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Zahlreiche Fernsehteams – unter anderem von WDR und RTL – berichteten damals über das Unglück, die Beiträge hat Kleinkauf gesammelt. Auf dem Videorekorder in seinem Büro zeigt er die Clips von 1997, die Interviews. „Ich schau mir das natürlich nicht gerne an“, sagt der Langenberger. „Aber das gehört nun mal zu unserer Geschichte dazu.“

Diese Geschichte begann 1887, als sein Urgroßvater den Betrieb gründete. Der ursprüngliche Standort befand sich unterhalb des Bürgerhauses, gegenüber des heutigen Rewe-Marktes. „Das war so ein bisschen Meister-Eder-und-sein-Pumuckl-mäßig“, beschreibt Hans-Peter Kleinkauf verschmitzt lachend die alte Schreinerei. Also alles deutlich enger, kleiner, dunkler als die heutige Werkstatt.

Eigentlich wollte er sich nicht selbstständig machen

Dass er einmal selbst die Geschäfte in die Hand nehmen würde, sei eigentlich nie geplant gewesen, erzählt der Handwerker. „Ich bin in der Realschule zur Berufsberatung gegangen, weil ich eigentlich etwas anderes machen wollte.“ Aber der Berater hätte ihm und seinen Eltern geraten, „dass der Jung – gemeint war ich – was Praktisches machen muss.“ Und so ging Hans-Peter Kleinkauf in die Lehre bei der Firma Bönninger in Velbert-Mitte.

„Danach musste ich ein Jahr zur Bundeswehr und bin im Anschluss an den Wehrdienst wieder zu Bönninger gegangen“, blickt Kleinkauf zurück. „Zu dieser Zeit wollte ich mich gar nicht selbstständig machen.“ Doch es kam alles anders. 1987 übernahm er die elterliche Schreinerei.

Leere Halle zur Schreinerei umgebaut

Die alte Werkstatt: So sah es vor dem verheerenden Brand in der Schreinerei in Velbert-Langenberg aus. „Meister-Eder-und-sein-Pumuckl-mäßig“, beschreibt Hans-Peter Kleinkauf das Ambiente. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Ich habe neue Maschinen gekauft und zwei Mal die Elektrik erneuern lassen“, erzählt er weiter. Und dann kam das Feuer. „Ich habe den Tunnelblick aufgesetzt, irgendwie musste es weitergehen.“ Etwa zur gleichen Zeit habe sich eine Firma in Bonsfeld kleiner setzen wollen. „Da wurde dann die Halle frei, in der ich heute noch bin.“

Gemeinsam mit seinem Lehrling habe er aus der komplett leeren Halle eine vernünftige Werkstatt gemacht. „Wir haben uns durchgebissen. Heute machen wir alles zwischen fünf und 50.000 Euro“, sagt er und fügt lachend an: „Wobei die 50.000 eher selten vorkommen.“ Hauptsache ist aber, dass ihm die Arbeit Spaß macht. „Ich werde mich nicht hinstellen und massenweise Fenster bauen. Das ist mir zu monoton.“ Daher konzentriere er sich bei seiner Arbeit lieber auf Privatkunden.

Jeden Morgen mit Spaß zur Arbeit

„Stuhlleimen, Blendläden bauen, Türen oder Fenster einbauen, Parkett legen. Das ist schon ein relativ tolles Spektrum.“ Und deshalb gehe er jeden Morgen „mit Spaß zur Arbeit. Der Beruf macht mich glücklich.“ Dazu habe er „eine tolle Familie, tolle Kunden und tolle Hobbys. Ich bin alles in allem ein ausgeglichener Mensch.“

Die Firmengründer Julie und Christian Kleinkauf aus dem Jahr 1887 – seit dem gibt es die Schreinerei in Velbert-Langenberg. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Und wie sieht es mit Rente aus? Schließlich wird Hans-Peter Kleinkauf im August schon 66. „Fragt das auch jemand Mick Jagger oder Mario Adorf“, antwortet er und lacht. „So lange ich das körperlich noch hinbekomme, würde ich schon gerne weiter machen.“ Ein bisschen ruhiger lasse er es schon angehen, arbeite nur noch bis „17 oder 18 Uhr – und nicht mehr wie früher auch mal bis Mitternacht.“

Zeit für Hobbys bleibt

So bleibe auch mehr Zeit für seine Hobbys – etwa Boule spielen. Für den Verein engagiert er sich und gestaltet zum Beispiel die Pokale. Einige davon stehen in seinem Büro, „da bin ich kreativ geworden“, sagt er. Jeder Pokal hat ein kleines Versteck, in dem der Geldpreis für den Gewinner gesteckt wird. „Das macht einen Heidenspaß“, sagt Kleinkauf.

Wie es mit der Nachfolge aussieht, das ist noch nicht ganz geklärt. Er habe ein paar Ideen, sagt der 65-Jährige. Doch ob mit seinem Sohn dann irgendwann die fünfte Generation Kleinkaufs das Geschäft übernimmt, steht noch nicht fest. Nur so viel: „Mein Sohn macht jetzt erst einmal seine Lehre zu Ende.“