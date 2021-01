Velbert: Leitsystem für blinde Schauspieler installiert

Velbert/Langenberg. Trotz Pandemie arbeitet der Verein "Theater hilft Leben" weiter an der Produktion "Amadeus". Zwangspause für das Bühnenbild genutzt.

Es riecht nach frischer Farbe in dem großen Doppelraum an der Hofer Heide. Mittendrin reckt sich ein Gebilde aus verschieden hohen Holzkisten in die Höhe, riesige Kissen liegen darauf. Daneben kniet Fred Meyer, ein gelbes Kunststoffquadrat in der Hand, zieht von der Rückseite die Schutzfolie der Klebestreifen ab.

"Wir lassen hier ein Blindenleitsystem verlegen", erläutert Martina Mann. Sie ist Regisseurin und Gründerin des Vereins "Theater hilft Leben", der trotz Corona-Zwangspause weiter am aktuellen Projekt "Amadeus" arbeitet. Genauer gesagt am Bühnenbild.

Proben müssen derzeit ausfallen

Denn proben dürfen die Schauspieler derzeit ja nicht. Coronaregeln eben. Das Bühnenbild zu bauen - was genau das darstellen soll, wird an dieser Stelle nicht verraten - sei aber kein Problem gewesen: "Wir können hier sehr gut mehr als ausreichend Abstand halten. Wir haben alle Masken getragen und die Fenster waren auch auf", sagt Martina Mann.

+++ Sie wollen über Nachrichten aus Langenberg, Neviges und Velbert auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Da zu den Schauspielern auch Kinder und Erwachsene mit Sehbehinderungen gehören, sei die Entwicklung der Kulisse eine echte Denkaufgabe gewesen, schildert die Regisseurin. "Wie ist es möglich, für Leute mit Sehbehinderung ein haptisches Bühnenbild zu entwerfen, damit sie sich auch orientieren können?"

Geholfen habe ihr dabei Bühnenbildnerin Isabell Ziegler aus Düsseldorf, das Holz sei von Lumbeck aus Langenberg fertig konfektioniert geliefert worden. "Natürlich B1-Spanplatten, schwer entflammbar. Sowas braucht man auf Bühnen."

Premiere für die Firma aus Köln

Und dann ist da eben noch das Blindenleitsystem: Über Tamara Ströter, Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenvereins und Schauspielerin im Verein, sei der Kontakt zu der Firma "Inclusion" aus Köln zustande gekommen. Die hat solche mobilen Systeme im Angebot. Und erlebt in Velbert eine Premiere: Bislang nämlich haben die Mitarbeiter noch nie ein System auf einer Theaterbühne verlegen müssen.

Doch Fred Meyer und Robert Greven sind Profis, Probleme gibt es keine. Zumal das System im Probenraum auch nur eine abgespeckte Version ist, wie Martina Mann erläutert. "Diese Platten besitzen Rillen und Noppen. Rillen leiten die Schauspieler, Noppen bedeuten Stopp."

Da ihre Truppe den Probenraum aber in- und auswendig kenne, seien Noppenplatten hier noch nicht von Nöten. "Auf der Bühne sind die aber unbedingt erforderlich", sagt Martina Mann, "etwa am Rand der Bühne, der Rampe oder vor Treppen." Die Ausrichtung der Rillen wiederum soll die Schauspieler am Bühnenbild entlang führen und gleichzeitig zeigen, wo das Publikum sitzt.

Probenstart ungewiss

Doch wann die Schauspieler das neue System kennenlernen dürfen, das steht noch in den Sternen. Erstmal gilt der Lockdown bis Mitte Februar. "Es ist schwierig, etwas zu planen momentan", sagt Martina Mann. "Dabei fiebern alle Beteiligten dem Ende des Lockdowns entgegen." Die Pandemie habe sie und ihre Mitstreiter besonders hart getroffen, "denn beim Tanztheater ist das Haptische, das Anfassen, ganz besonders wichtig." Alternativen gebe es nicht.

Seit 2019 laufen die Planungen für Amadeus, gefördert wird das Projekt von der Aktion Mensch. "Die hat den Förderzeitraum jetzt noch einmal bis März 2022 verlängert", ist Martina Mann sichtbar erleichtert. "Aber trotzdem möchte ich das Stück dieses Jahr zur Aufführung bringen." Denn es koste viel Energie, "praktisch nach jedem Lockdown wieder von vorne anzufangen. Die Kinder machen in den Proben Fortschritte, dann kommt wieder eine Zwangspause. Das bringt ja nichts."

Verein sucht neue Räume

Doch sie bleibe optimistisch, sagt Martina Mann. "Ich peile einen Aufführungstermin im Frühsommer/Sommer an", sagt sie. Dann auf der großen Bühne im Bürgerhaus Langenberg.

Bis dahin hat sie aber noch eine andere Baustelle zu beackern: "Ich suche ab Sommer neue Räume für meinen Verein." Die aktuellen an der Hofer Heide würden langsam zu klein, vor allem fehle ein Lager für den Fundus. "Ich habe da inzwischen 100 bis 150 Kostüme, die ich auch gerne verleihen möchte." Dabei gebe es allerdings ein Problem: Der Verein Theater hilft Leben hat keine Einnahmen, die Projekte laufen alle über Fördermittel. "Wir können also höchstens die Betriebskosten zahlen, würden uns aber trotzdem über eine dauerhafte Bleibe freuen."

Kontakt zum Verein

Wer den Verein unterstützen möchte, kann sich direkt an Martina Mann wenden: www.theater-hilft-leben.de, info@theater-hilft-leben.de oder 0173 2870306.

Weitere Nachrichten aus Langenberg, Neviges und Velbert lesen Sie hier: www.waz.de/velbert.