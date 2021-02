Velbert macht jetzt die Baustelle des Forum Niederberg bunt

An der zum Europaplatz hin gelegenen Seite verändert das Forum Niederberg in Velbert sehr sein Gesicht. Die WAZ machte einen kleinen Baustellenrundgang mit Linda Frenzel (re.) und Melanie Dunsmore von den "Kulturloewen".

Velbert Adieu Tristesse: Die "Kulturloewen" rufen dazu auf, die Baustelle für das Bürgerforum in Velbert bunt und lebendiger zu gestalten.

Über lange Jahre war das Forum Niederberg stets der lustige und quirlige Schauplatz großer traditioneller Karnevalssitzungen und -ereignisse. Und Narren sind's jetzt so kurz vor den sonst so tollen und in diesem Corona-Jahr so ungewohnt stillen Tagen auch, die bei der neuen Aktion der "Velberter Kulturloewen" die Nase vorn haben und die beiden ersten Plätze auf dem hölzernen Teil des Bauzauns belegen, der das Forum umschließt, das sich zum Bürgerforum Velbert von morgen wandelt: die PVC-Banner der KG Boum Haul Pool Velbert und der KG Große Velberter 1935 machen den Vorreiter bei dem Unternehmen namens "Velbert macht die Baustelle bunt", bei der ab sofort auch ganz viele andere einsteigen und mitmischen können.

Keine Spielwiese für Werbung

Aufgerufen sind Bürger, Gruppen, Vereine, Institutionen, Kitas und Schulen - "Alle dürfen mitmachen, um die Baustelle mitzugestalten und das Ganze lebendiger zu machen", zählt Linda Frenzel auf, um nur ein wenig einzuschränken: "Es soll aber keine Werbeplattform werden." Nach Auskunft der Betriebsleiterin (seit September 2018) übernehmen die "Kulturloewen" die Kosten für die zwei Meter breiten und 1,50 hohen Banner, die sie bei einer Düsseldorfer Firma fertigen lassen und die für ein ordentliches, einheitliches Bild sorgen sollen.

Die Materialien - Texte oder Bilder - werden digital gesammelt und können als JPG-, PNG-, TIFF- oder EPS-Dateien an die E-Mail-Adresse kulturloewen@velbert.de geschickt werden (Rückfragen unter 02051 2628-28). Die Organisatoren übernehmen die Gestaltung der Banner mit dem zugesandten Material; gedruckt und aufgehängt wird erst nach Freigabe des jeweiligen Einsenders.

Velbert und das (neue) Forum

Es gebe keine Einsendefrist, die Aktion werde auf jeden Fall bis 2023 laufen, antwortet Melanie Dunsmore; "Vielleicht auch mal mit anderen Themen", fügt sie hinzu. Zunächst einmal soll es laut Ausschreibung "inhaltlich um Velbert bzw. das (neue) Forum" gehen, etwa in Form von Fotos, Anekdoten oder auch gemalten Bildern. "Mensch, sieht das trist aus", hatte sich Dunsmore (Abteilungsleiterin Planung) gedacht, als sie vor ein paar Wochen - und das auch noch bei schlechtem Wetter - das Forum umrundete. Und schon war die Idee im Zuge des Baustellen-Marketing geboren.

Markante Änderungen am Baukörper

Ein Großteil der vorbereitenden Arbeiten für das künftige Bürgerforum Velbert läuft dort bislang eigentlich verborgen im Inneren ab. Seit einigen Tagen ist allerdings auch die Fensterfront des Pavillons (vormals Theater-Café und später VMG-Tourist-Info) komplett raus. Dieser zweigeschossige Gebäudeteil wird abgerissen und das eigentliche Forum Niederberg ein gehöriges Stück weiter nach vorne in Richtung Europaplatz gezogen und erweitert, bis auf die Höhe der Außenfassade der bisherigen Zentralbibliothek. Diese Maßnahme sowie das teilweise Aufstocken des Bauwerks und das Schließen der Arkaden in Richtung Stadtgalerie/neues Industriemuseum werden die auf Anhieb sichtbaren bzw. markantesten Änderungen an dem Baukörper.

Großteil des Teams geht in Kurzarbeit

Bis heute, bilanziert Linda Frenzel, sei eigentlich alles nach Plan gelaufen. Und sie sei auch hinsichtlich der weiteren Abläufe zuversichtlich. Schließlich sind die "Kulturloewen" bei dem Projekt ja die Bauherren, führen sie das Forum auch als erste Betriebsanschrift. Künftig werden 18 der Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze und Büros im Bürgerforum haben, bleiben die "Kulturloewen" aber - wenngleich mit reduzierten Teams - an den beiden Standorten Vorburg (Schloss Hardenberg, Neviges) und Historisches Bürgerhaus (Langenberg) weiter präsent. Am 4. Februar geht nahezu das komplette Team in Kurzarbeit.

Motive und Banner sollen wechseln

Bei dem Bauzaun ist jetzt erst einmal vor allem jede Menge Kreativität gefordert und gefragt. Die zur Verfügung stehende Fläche "zum Austoben" und Präsentieren der Ideen konzentriert sich auf den rund 50 Meter langen Holzzaun in Richtung Europaplatz und Corbygasse. "Wir versuchen alles zu verarbeiten, was uns geschickt wird", verspricht Melanie Dunsmore und kündigt an, Motive und Banner zwischendurch auch zu wechseln und auszutauschen. Man habe durchaus noch mehr Ideen im Köcher, deutet sie überdies an. Aber davon verraten will sie partout nix.

Eröffnung im Frühjahr 2023

Nach letztem offiziellen Stand ist für das Vorhaben namens Velberter Bürgerforum ein Investitionsvorhaben in Höhe von 43 Millionen Euro nötig. Knapp über 50 Prozent dieses Betrages fließen dabei in neue Technik. Fertigstellung und Eröffnung sind bisher für das Frühjahr 2023 geplant.