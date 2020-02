Polizei Velbert: Mann stößt beim Umgraben in Garten auf Blindgänger

Velbert. Ein Gärtner in Velbert ist am Mittwochabend beim Umgraben auf einen Blindgänger gestoßen. Er grub nicht weiter - die Polizei sagt: zum Glück!

Er war mit einem Spaten zu Gange und hätte eine Explosion auslösen können: Ein Mann ist beim Ungraben in seinem Garten in Velbert am Mittwochabend auf einen Blindgänger gestoßen. Die Feuerwehr bestätigte dann den Verdacht: Der etwa dreiviertel Meter lange Gegenstand war noch explosiv!

Gegen 17 Uhr hatte der Anwohner an der Straße Zum Jungfernholz im Garten gearbeitet, als er auf einen metallenen Gegenstand im Boden stieß. Der Mann ließ den Spaten sofort liegen, denn er habe den Verdacht gehabt, dass er auf eine Bombe gestoßen war.

Britische Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg im Boden

„Richtiger Weise stellte er daraufhin seine Arbeit direkt ein“, teilte am Donnerstag die Polizei im Kreis Mettmann mit. Die herbeigerufene Feuerwehr habe „sehr schnell“ bestätigen können, dass der Gegenstand im Garten eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg ist, teilte die Polizei mit.

„Es handelt sich um eine britische Stabbrandbombe“, fand die Polizei schließlich heraus, die vermutlich bei einem Luftangriff auf Velbert im Jahr 1944 abgeworfen worden war.

Die Bombe soll nun vernichtet werden. Ordnungsamt und Kampfmittelräumdienst wurden verständigt, berichtete die Polizei. Die Bombe sei auch nach 76 Jahren im Boden „nicht ungefährlich“, hieß es.

Ebenfalls eine Stabbrandbombe hatte im März 2019 in Langenberg einen Schrecken ausgelöst. Sie wurde ebenfalls bei Gartenarbeiten entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst war vor Ort.