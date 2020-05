Velbert: Mensing schließt seine Filiale in der Stadtgalerie

Das Modehaus Mensing schließt seine Filiale in der Velberter Stadtgalerie. Dies kündigt das Bottroper Unternehmen auf seiner Firmenhomepage an. Mensing ist einer der Ankermieter in dem erst 2019 eröffneten Einkaufszentrum.

Auf der Mensing-Homepage heißt es: „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen viele Wirtschaftszweige vor große Herausforderungen. Auch die Modebranche und somit das Kerngeschäft der Mensing Holding GmbH sind unmittelbar betroffen. Am 30. April 2020 mussten wir deshalb eine unausweichliche Entscheidung treffen und unseren Fashion Store in der Stadtgalerie Velbert schließen.“

Dank an Kunden und Mitarbeiter

Anschließend bedankt sich das Modehaus bei den Kunden für die Treue und bei den Mitarbeitern dafür, dass „sie in der langen Phase der Ungewissheit ihren Enthusiasmus nicht verloren haben“. Mensing hatte in der neu errichteten Stadtgalerie auf rund 2000 m² seine achte Filiale eröffnet. Rund 1,8 Mio. Euro waren in den neuen Standort investiert worden. In der Liste der Mensing-Stores ist Velbert schon nicht mehr aufgeführt.

Im März, kurze Zeit vor den Coronabeschränkungen, gab es noch eine große Modenschau bei Mensing. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Insolvenz angemeldet

Schon vor der Corona-Krise war es freilich um Mensing nicht zum Besten bestellt. Im Februar hatte die Textilkette Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. In einem WAZ-Gespräch hatte Geschäftsführer André Gunselmann damals vor allem die Verluste in Velbert für die Schieflage verantwortlich gemacht. Die Galerie sei auch nach fast einem Jahr noch Baustelle, der Start sei immer wieder verzögert worden. Dem Entwickler der Galerie, Concepta warf er „mangelnde Qualität in der Ausführung“ vor.