Velbert: Motorradfahrer mit 150 km/h auf Landstraße erwischt

Velbert. Die Polizei hat in Velbert einen Motorradfahrer mit 152 Stundenkilometern erwischt. Erlaubt waren auf der Landstraße 80 Stundenkilometer

Der Polizei sind am Wochenende bei verstärkten Kontrollen mehrere Raser ins Netz gegangen. Dabei hatten die Beamten auch besonders Motorradfahrer im Blick. Die Kontrollen, so die Polizei, sei auch eine Reaktion auf zahlreiche Beschwerden von Anwohnern. Einer der Schwerpunkte war die Nordrather Straße: Dabei erwischte die Polizei Dutzende Auto- und Motorradfahrer, die erheblich zu schnell unterwegs waren. Unrühmlicher Rekordhalter: Ein 57 Jahrealter Motorradfahrer aus Wuppertal, der mit 152 Stundenkilometern über die Nordrather Straße raste – erlaubt sind hier 70 km/h. Den Fahrer der BMW-Maschine erwartet jetzt ein dickes Bußgeld und drei Monate Fahrverbot, und zwar für alle Kraftfahrzeuge.

Raser auch auf der Autobahn

Im gesamten Kreisgebiet waren vor allem auch Polizisten mit Motorrädern unterwegs und kontrollierte, unter anderem mit ihrem so genannte „ProVida“-Krad: ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad, mit dem die Polizei während der Fahrt Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen und Temposünder per Video überführen kann. Traurige Spitzenreiter waren hier zwei Autos auf Autobahnen: Der Fahrer eines Audi Q5 war auf der A 535 etwa 45 km/h zu schnell gefahren, auf der A44 war ein VW Polo knapp 40 km/h zu schnell unterwegs. Auch auf diese beiden Fahrer kommen nun hohe Geldbußen, Punkte in Flensburg sowie auf den Fahrer des Audis zusätzlich ein Monat Fahrverbot zu. Auch in den kommenden Wochen will die Polizei verstärkt kontrollieren.