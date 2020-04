Brand Velbert: Müllcontainer an der Einsteinstraße in Flammen

Velbert. Die Polizei schließt Brandstiftung bei dem Containerbrand nicht aus. Ein parkendes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen..

Anwohner haben am Sonntagmorgen an der Einsteinstraße in Birth zwei brennende Müllcontainer entdeckt. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, konnte ein vollständiges Abbrennen der beiden Container jedoch nicht mehr verhindern. Ein auf dem benachbarten Parkplatz abgestellter grauer Audi A2 wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Auch ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ursache für den Brand ist bislang noch unklar. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden an dem Audi und den Containern beläuft sich auf geschätzte 1700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: 02051 946-6110.