Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Feuer in Velbert-Langenberg ausgerückt.

Velbert: Mülltonnen brennen in Langenberg

Langenberg Die Feuerwehr ist am Sonntag nach Langenberg ausgerückt. In einem Wohngebiet brannte eine Mülltonne. Die Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres.

Polizei und Feuerwehr sind am Sonntagabend (7. Januar) zu einem Brand neben einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. In der Straße „An der Kehr“ hatte ein Holzunterstand Feuer gefangen.

In der Straße „An der Kehr“ hat es am späten Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Laut aktuellem Ermittlungsstand hatte eine Mülltonne Feuer gefangen, welches auf eine weitere Mülltonne, den sich darüber befindlichen Holzunterstand und einen in der Nähe geparkten Volvo V60 übergeschlagen hatte.

Feuer ist schnell vor Ort und löscht

Als gegen 21.30 Uhr die Meldung bei der Polizei einging, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits vor Ort. Aufgrund der schnellenReaktion der Feuerwehr gelang es, das Feuer vollständig zu löschen, bevor es das nur ungefähr einen Meter entfernte Mehrfamilienhaus erreichen konnte. Allerdings ließ sich die vollständige Zerstörung der Tonnen und des Holzunterstandes nicht mehr verhindern und auch der Volvo nahm Schaden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02051 946-6110 mit der Dienststelle Velbert in Verbindung zu setzen.

