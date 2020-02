Velbert: Nach der Trauer kam der Rentenfrust

Als Karl-Heinz Lommel im April des letzten Jahres im Alter von 83 Jahren verstarb, war die Trauer um den selbstständigen Handwerker und Unternehmer bei Ehefrau Heidemarie und den Angehörigen groß. Zur Trauer gesellte sich nach kurzer Zeit auch noch der Frust über so manches bürokratisches Problem, das gemeistert werden musste. Ein Sachverhalt brennt Heidemarie Lommel nach wie vor unter den Nägeln und verursacht bei ihr immer wieder ein ungläubiges Kopfschütteln.

183 Euro Hinterbliebenenrente

Ihre Hinterbliebenenrente beträgt lediglich 183 Euro pro Monat. Dies sind nur 24 Prozent der Rente, die ihr Mann nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben als Altersrente bekam. Die Hinterbliebenenrente beträgt im vierten Monat nach dem Tod des Partners im Höchstfall 60 Prozent der Rente des verstorbenen Ehepartners, sagt Marcus Kloppenborg, der Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung in Münster. Innerhalb der ersten drei Monate wird die Rente unverändert an die Hinterbliebenen fortgezahlt. Nach drei Monaten reduziert sich dieser Betrag, da Einkünfte der Hinterbliebenen aus der eigenen Altersrente, aus Kapitalerträgen, aus Vermietung und Verpachtung oder selbstständiger Arbeit angerechnet werden.

Eigene Einkünfte reduzieren Hinterbliebenenrente

Betrachten wir den Fall Heidemarie Lommel etwas genauer. Sie war 38 Jahre lang in dem Sanitär- und Heizungstechnikunternehmen ihres Mannes sozialversicherungspflichtig angestellt. Aus dieser Tätigkeit erhält sie eine gesetzliche Altersrente vom Staat. Diese Altersrente wird bei der Berechnung der Hinterbliebenenrente berücksichtigt und angerechnet, sodass sich die Hinterbliebenenrente reduziert und nicht mehr bei 60 Prozent der Altersrente des verstorbenen Ehepartners liegt. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung oder aus Kapitalerträgen finden bei der Berechnung keine Berücksichtigung, da die Ehe vor dem Jahr 2002 geschlossen wurde und beide Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurden. Aus diesem Grund gelten die alten Regeln für die Einkommensanrechnung.

Einnahmen aus selbstständiger Arbeit

Allerdings hat Heidemarie Lommel mit ihren 79 Jahren Einnahmen aus selbstständiger Arbeit, genauer gesagt Einnahmen aus einem Gewerbebetrieb. Dies hat nichts mit dem Sanitär- und Heizungstechnikbetrieb ihres verstorbenen Gatten zu tun, wie man zunächst vermuten könnte, sondern liegt vielmehr an der Photovoltaikanlage auf dem Dach ihres Wohnhauses. Karl-Heinz Lommel war 2009 von der Idee fasziniert, grünen Strom aus Sonnenenergie herzustellen und beschloss eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren.

„Mein Mann war Umweltfanatiker“

„Mein Mann war ein Umweltfanatiker. Wenn er sich etwas in Kopf gesetzt hat, dann wurde dies auch umgesetzt“ so Heidemarie Lommel. Der erzeugte Strom wurde und wird an den örtlichen Energieversorger verkauft. Besitzer von Photovoltaikanlagen haben quasi ein Kraftwerk auf dem Dach und gelten rechtlich als Stromerzeuger. Aus diesem Grund sind sie Gewerbetreibende und erzielen Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit. Dies gilt auch für Heidemarie Lommel. Dieses Einkommen wird wiederum bei der Berechnung der Hinterbliebenenrente berücksichtigt und reduziert diese Rente, sodass am Ende ein Betrag von 183 Euro pro Monat an Heidemarie Lommel überwiesen wird.