Velbert-Neviges: Tanklastwagen drohte umzukippen

Neviges. Großeinsatz der Feuerwehr. Wuppertaler Einsatzkräfte übernahmen Unfallstelle.

Ein mit 20.000 Liter Propangas beladener Tanklaster ist am Montag in Schieflage geraten und musste gesichert werden. Beim Rangieren auf der Zufahrt zu einem Bauernhof an der Siebeneicker Straße rutschte der Lkw von der Straße. Die Feuerwehr rückte mit der hauptamtlichen Wache, allen Nevigeser Löschzügen sowie den beiden ABC-Zügen aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Lkw doch nicht auf der Seite lag, sondern nur festsaß. Vorsorglich wurde der Bereich weiträumig abgesperrt, ein angrenzendes Wohnhaus geräumt und der Brandschutz sichergestellt. Weitere Sicherungsmaßnahmen waren nicht nötig, der Austritt von Flüssiggas nicht zu befürchten. Da sich die Einsatzstelle kurz hinter der Grenze auf Wuppertaler Stadtgebiet befand, kümmerte sich die Berufsfeuerwehr Wuppertal um alles Weitere. Die eigentliche Bergung übernahm nach Auskunft der Wuppertaler Wehr ein Privatunternehmen.