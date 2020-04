Velbert: Osterlämmchen halten ihre Mama auf Trab

Neviges. Auf der Wiese am Leimberghof ist zurzeit ordentlich was los: Hobby-Schäfer Dirk Heye hat einen Riesenspaß an seinen Osterlämmchen.

Die Idylle ist nicht zu toppen: Tiefblauer Himmel, frisch-grünes Gras und drei Osterlämmchen, die fröhlich umherspringen. Nur Lucky und Pelle, den beiden Bordercollies, ist bei so viel Harmonie langweilig. Gibt heute aber auch gar nichts zu tun, keines büxt aus, alle benehmen sich vorbildlich. An Tagen wie diesen liebt Dirk Heye sein Hobby ganz besonders. Pünktlich zu Ostern haben seine Auen – so heißen die weiblichen Schafe – für Nachwuchs gesorgt. „Dieses Mal waren auch Zwillinge dabei, da musste ich bei der Geburt ein bisschen helfen.“ Die beiden kleinen Böcke kamen in der letzten Woche zur Welt.

Ein Schaf ist hochträchtig

Dirk Heyer liebt sein Hobby: Der 61-Jährige hat eine kleine Schafherde und freut sich zurzeit über Osterlämmchen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Zusammen mit seinem Bekannten Josef Knapp kümmert sich der 61-Jährige auf der Wiese am Leimberghof an der Grenze von Neviges zu Wuppertal um die Herde, er selbst hat elf Schafe und jetzt eben noch den Nachwuchs. Namen tragen hier aber nur die beiden Hunde. Dirk Heye pfeift kurz. „Lucky, bleib.“ Sofort legt sich der Bordercollie hin, guckt ein bisschen enttäuscht. Im Moment darf er mit Kumpel Pelle nämlich nicht so viel um die Herde herumflitzen. Ein Mutterschaf ist hochträchtig und sollte möglichst viel Ruhe haben. Das Tier döst zufrieden in der Sonne, harrt der Dinge, die da kommen werden und schert sich nicht im Mindesten um das fröhliche Treiben ein paar Meter weiter: Ausgelassen flitzen die Lämmchen über die Wiese, kleine Trinkpause bei Mama, und weiter geht’s.

Geburtshelfer-Lehrgang absolviert

Wie im Paradies lebt die kleine Herde auf der Wiese am Leimberghof. Auch die Familie Knapp hält hier Schafe. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Ob es beiden so gut ginge, wenn Dirk Heye nicht kürzlich beim Schafhalterverein Niederberg e. V. einen speziellen Geburtshelfer-Lehrgang absolviert hätte, ist zweifelhaft. „Ganz zum Schluss musste ich ein bisschen ziehen.“ Die Lämmchen, so erzählt der Hobby-Schäfer, kämen mit den Füßen voran zur Welt, auf den Füßen liege dann der Kopf. Die Geburt sei normalerweise unproblematisch, nur dieser kleine Bock hatte keine rechte Lust. Dafür klappte danach alles bestens, Lämmchen sind ja von der schnellen Truppe: „Die Mutter schleckt es ab und zehn Minuten später steht es auf den Beinen und trinkt.“

Böcke machen in der Herde Stress

Velbert Muttertiere tragen 150 Tage Hobby-Schäfer Dirk Heye züchtet Dorperschafe, eine ursprünglich aus Südafrika stammende Rasse. Die Muttertiere sind 150 Tage trächtig. Damit die Lämmer zur Osterzeit auf die Welt kommen, werden die Tiere dementsprechend fünf Monate zuvor gedeckt. Die Monate März und April, also die Osterzeit, eignen sich besonders gut für die Aufzucht: Das Gras ist frisch und sprießt, auch ist es meistens warm genug, so dass die Tiere von Anfang an draußen bleiben können.

Übrigens: Keines dieser Lämmer landet als Spezialität jetzt in der Osterzeit auf irgendeinem Speiseteller. „Das bringt man doch nicht übers Herz, und so kleine, das macht auch kein Schlachter“, sagt der Hobby-Schäfer, der hauptberuflich Gruppenleiter in einer WFB-Werkstatt des Kreises Mettmann ist. Die Bezeichnung „Lamm“ gelte für Tiere mit einem Alter bis zu zehn Monaten. „Und neun Monate haben es die Tiere hier richtig gut, die sind ja das ganze Jahr auf der Weide.“ Danach gilt es zu überlegen. Welches Tier behält man zur Zucht, von welchem trennt man sich? Bei den Böcken ist das schnell entschieden, die machen nämlich nur Stress, schlagen gern mal über die Strenge, flippen völlig aus, wenn sie um die Gunst der Mädels buhlen: „Zwei Böcke in einer Herde, das geht einfach nicht.“

Lucky brauchte eine Aufgabe

Nichts wie weg – so ein Fotoshooting ist einfach nur langweilig. Ein Osterlamm gibt auf der Wiese am Leimberghof Gas. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Für Dirk Heye ist seine kleine Herde ein wunderbares Hobby und schöner Ausgleich zum Beruf. Sein erstes Schaf bekam er vor zehn Jahren von Frau und Kindern geschenkt, den Impuls dazu gab lustigerweise Bordercollie Lucky: „Mein Sohn hatte den Hund damals nach Hause mitgebracht, er hatte sich in ihn verguckt. Wir merkten aber schnell, dass diese Rasse einfach eine Aufgabe braucht.“ Lucky wurde damals zusehend ungenießbarer. Als Dirk Heye dann eines Nachmittags seinen Freund Josef Knapp besuchte und mitten in dessen Schafherde stand, stand der Entschluss fest. „Ich wusste auf einmal: Jau, das ist es.“ Seitdem pflegt er Hufe, repariert kaputte Zäune, das Scheren fällt bei dieser Rasse praktischerweise weg. Jeden Nachmittag schaut er auf der Wiese nach dem Rechten – und das besonders gern zur Osterzeit.